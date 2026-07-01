Започна делото срещу последния подсъдим за убийството на Дафне Галиция

Започна делото срещу бизнесмена, обвинен като поръчител на убийството на Дафне Каруана Галиция. Процесът стартира повече от девет години, след като малтийската журналистка загина при атентат с кола-бомба, който разтърси цяла Европа, предава в. "Гардиън".

Йорген Фенек, наследник на имотна империя на стойност стотици милиони, е един от седемте обвиняеми в участие в убийството. Той е и последният, който ще бъде съден. Фенек е обвинен в съучастие в умишленото убийство на Дафне Галиция и съучастие с лице или лица в Малта с намерение за извършване на престъпление в страната. Той отрича обвиненията. Главният прокурор по делото поиска доживотна присъда за обвинението в убийство и между 20 и 30 години за обвинението в престъпно сдружаване. От останалите шестима обвинени във връзка с убийството петима бяха осъдени, а един получи помилване в замяна на показания.

Дафне Галиция загина през 2017 г., малко след изборите в Малта, доминирани от разкрития от нейните разследвания. Издател на списания, колумнист във вестници и блогър, тя бе сред най-разпознаваемите медийни фигури в страната. Нейните репортажи за водещи правителствени и бизнес фигури я превърнаха в мишена на многократни атаки от политици и техните поддръжници. Галиция бе убита от мощна бомба в кутия за обувки, поставена под шофьорската седалка. Атентаторите, за които прокурорите твърдят, че са получили 150 000 евро за извършване на престоплението, са проникнали в превозното средство предната вечер, след като седмици наред са наблюдавали движенията на Галиция и са планирали атаката.

Последващо обществено разследване, поискано от семейството ѝ, заключи, че държавата е позволила "атмосфера на безнаказаност" от най-високото ниво на управление до регулаторните органи и полицията, което е довело до колапс на върховенството на закона и е създало "благоприятен климат" за убийството на журналистката.