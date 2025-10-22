Разследване за руския сенчест флот е отличено с наградата "Дафне Галиция"

Нидерландска разследваща платформа спечели наградата "Дафне Каруана Галиция" за 2025 г., съобщи БГНЕС. Отличието се връчва в памет на убитата през 2017 г. малтийска журналистка.

Разследването, координирано от платформата за разследваща журналистика Follow the Money ("Следвай парите") в сътрудничество с медии от Белгия, Дания, Германия, Гърция, Италия, Норвегия, Нидерландия и Обединеното кралство, разкри как собственици на кораби от Западна Европа са спечелили над 6 милиарда долара от продажбата на 230 застаряващи танкера на руския сенчест флот.

Роберта Мецола, председател на Европейския парламент, Пина Пичерно, заместник-председател, отговарящ за наградата, и представители на независимото общоевропейско жури за наградата участваха в церемонията по награждаването.

"Наградата "Дафне Каруана Галиция" е доказателство за неразделната връзка между свободната преса, демокрацията и мира. В момент, в който авторитарните режими се опитват да заглушат истината и да изопачат реалността, Европа застава единна зад журналистите, разкриващи корупцията, и всички онези, които отказват да бъдат заглушени", каза Мецола.

Между 21 май и 31 юли 2025 г. стотици журналисти от 27-те държави от ЕС представиха свои материали за участие в конкурса. Десет от 316-те кандидати бяха определени от журито за финалисти преди излъчването на победителя.

Награденото разследване

Водено от Follow the Money в сътрудничество с 13 новинарски редакции и 40 журналисти, това разследване разкрива как собственици на кораби от Западна Европа са спечелили над 6 милиарда долара, от продажбата на 230 застаряващи танкера на сенчестия флот на Русия.

Журналистите разкриха, че тези плавателни съдове работят като част от непрозрачни структури на собственост, често без подходяща екологична застраховка, поради което представляват значителни рискове за околната среда.

Съчетавайки традиционната разследваща журналистика с анализ на данни и сателитно проследяване, материалът изследва сложни структури на корпоративна собственост, анализира моделите на корабоплаване и показва човешката цена на тази търговия чрез интервюта с членове на екипажа, работещи при опасни условия.

Разследването разкрива сложна мрежа с европейско участие в заобикалянето на санкциите от страна на Русия, включително осем агенции за набиране на екипаж за сенчестия флот, действащи в рамките на европейските граници, както и откритието, че двадесет такива агенции са базирани в Украйна.

Разследването проследява членове на екипажа на шестдесет кораба от сенчестия флот до дружества в европейски държави, разкривайки как обикновени европейски предприятия са се заплели във военната икономика на Русия.

Партньори за публикуването на това разследване са: Follow the Money (Нидерландия), De Tijd (Белгия), Süddeutsche Zeitung (Германия), WDR (Германия), NDR (Германия), The Times (Обединеното кралство), SourceMaterial (Обединеното кралство), IRPIMedia (Италия), OCCRP, NRK (Норвегия), Danwatch (Дания), Solomon (Гърция), Inside Story (Гърция), Dialogue Earth.

Досегашни носители на наградата

2021 г. – "Проектът Пегас", координиран от Забранени истории

2022 г. – Документалният филм "Централноафриканската република под руско влияние" на Клемент Ди Рома и Карол Валаде (ARTE/France24/Le Monde)

2023 г. – Съвместно разследване на крушението с мигрантския кораб "Пилос" (Solomon, в сътрудничество с Forensis, StrgF/ARD и The Guardian)

2024 г. - "Загубени в Европа" - разследване за над 51 000 непридружени деца мигранти, които са изчезнали в Европа от 2021 г. до 2023 г. По проекта работят медии от Германия, Италия, Гърция, Нидерландия, Белгия, Ирландия и Великобритания.

Дафне Каруана Галиция бе малтийска журналистка, блогър и антикорупционен активист, която разобличаваше корупцията, прането на пари, организираната престъпност, продажбата на гражданство и връзките на малтийското правителство с т.нар. Панамски документи. След тормоз и заплахи тя бе убита при експлозия на кола бомба на 16 октомври 2017 г. Възмущението от действията на властите по разследването на убийството ѝ в крайна сметка доведе до оставката на министър-председателя Джоузеф Мускат. Евродепутатите отправиха сериозни критики във връзка с пропуските в разследването и през декември 2019 г. призоваха Европейската комисия да предприеме действия.