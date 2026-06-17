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Кадрови игрички докараха нов шеф на разузнаването

Накрая досегашният ръководител на ДАР Антоан Гечев пак ще е на поста, но ще чака решение на НС

17 Юни 2026

Кадрови игрички докараха временен шеф на цивилното разузнаване. На днешното си редовно заседание правителството реши Асен Тутеков, зам.-председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), да изпълнява функциите на председател на агенцията до избирането на титуляр, съобщиха от правителствената пресслужба. 

Правителството назначи също така Николай Георгиев Николов за зам.-председател на ДАР, считано от 19 юни.

Тутеков е роден през 1968 г. в София. Има магистърска степен по „Философия“ от Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, според информация на сайта на ДАР.

Според официалната му биография от 1992 - 1996 г. е ,правител, собственик и съдружник в частни компании. Не се посочва какви са въпросните фирми, още по-малко предмета им на дейност.

През ноември 2018 г. е назначен за зам.-председател на агенцията. Март месец, две години по-късно, се оттегля от заеманата длъжност и напуска ДАР. Впоследствие, през юли 2021 г. отново е назначен за зам.-председател на агенцията.

Зам.шеф на разузнаването поиска да си тръгне от поста
Министерският съвет прие решение, с което освобождава Асен Тутеков от длъжността зам. председател на Държавна агенция „Разузнаване", считано от 1 март 2020 г. съобщава правителствената пресслужба.
СЕГА
12 Февр. 2020

Има 11 години задграничен опит.  Бил е директор на Дирекция „Информация и анализ“ и офицер за връзка на ДАР в Република Армения. Владее румънски и английски език, ползва руски език. Има орден „За гражданска доблест и заслуга“ II степен.

Всичко това се случва след като  на 10 юни правителството прие решение, с което предлага на Народното събрание да избере Антоан Любомиров Гечев за председател на Държавна агенция „Разузнаване“ за срок от пет години, считано от 17 юни 2026 г.. Последният беше назначен през 2021 г. с указ на Румен Радев като президент и от служебен кабинет, назначен пак от Радев, и минава за много близък на сегашния вече премиер. 

Точката за шефа на ДАР бе внесена лично от премиера. Петгодишният мандат на Гечев изтича именно в сряда - на 17 юни т.г. До миналата година шефът на разузнаването по закон се назначаваше по предложение на правителството и с указ на президента. Миналата година обаче това беше променено в опит да се елеминира ролята на Радев, който тогава беше президент. Така формулата сега е предложение на правителството и решение на Народното събрание. 

Но понеже Народното събрание не може да се задейства толкова бързо, че да избере Гечев за титуляр, а неговият мандат вече е изтекъл, то се налага да се избере друг, временен шеф. Така или иначе той пак ше бъде титулярен шеф на ДАР за още 5 години, ама ще трябва да чака НС да го изгласува.

Гечев беше голям пробив на Радев в цивилното разузнаване. Той го прибра от Рим като военно аташе от Рим и го сложи в ДАР, което никога не се е случвало.

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Ключови думи:

Асен Тутеков, ДАР, разузнаване, Антоан Гечев

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