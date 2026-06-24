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НС даде старт на избора за шеф на ДАР

24 Юни 2026

Без дебати парламентът прие процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат да оглави Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР), за изслушването му в парламентарната комисия по сигурност и за избирането му от парламента. В началото на медеца правителството предложи на Народното събрание да избере за втори мандат досегашния председател на ДАР Антоан Гечев. Председателят на агенцията се избира от Народното събрание по предложение на МС.

"За" гласуваха 156 депутати, нямаше "против",  осем от "Възраждане" се въздържаха.

Във връзка с изтеклия мандат на председателя на ДАР и след измененията на Закона за държавната агенция е необходимо Народното събрание да проведе процедура за избор на председател, се посочва в доклада на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност. В съответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание процедурата за избор се провежда въз основа на приети от парламента правила, изготвени от компетентната постоянна комисия.

В Народното събрание е постъпило решение на Министерския съвет, с което се предлага досегашният председател на ДАР Антоан Гечев да остане на поста още пет години. Тъй като Гечев е заемал тази длъжност до 17 юни 2026 г., то предложението на правителството попада в хипотезата на чл. 14, ал. 2 от ЗДАР, съгласно която председателят може да бъде преизбран на същата длъжност само за срок от още пет години, се посочва в доклада на ресорната комисия. 

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Ключови думи:

ДАР, Национална агенция Разузнаване, Антоан Гечев

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