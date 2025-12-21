Търси се български град за Европейска столица на културата 2032

Министерството на културата публикува официална покана към българските градове за подаване на кандидатури за Европейска столица на културата 2032. Съгласно календара на Европейския съюз през 2032 г. званието ще бъде присъдено на един град в България и един град в Дания. Всяка година два европейски града получават титлата, като от една и съща страна могат да кандидатстват и два града.

Инициативата „Европейска столица на културата“ цели да подчертае богатството и многообразието на европейските култури, да насърчи взаимното разбирателство между народите и да утвърди ролята на културата като двигател за устойчиво социално, икономическо и градско развитие.

Избраният български град ще получи званието „Европейска столица на културата“ и би могъл да бъде препоръчан за паричната премия „Мелина Меркури“ на името на известната гръцка актриса, основателка на инициативата и бивш министър на културата на Гърция, в размер на 1,5 млн. евро, финансирана по съответната програма на ЕС в подкрепа на културата. Награда на Европейската комисия, присъждана на ЕСК, е свързана с назначаването и се изплаща при наличие на препоръка от експертната комисия в края на периода на мониторинг. Тази комисия включва независими експерти, които оценяват кандидатурите, правят препоръки за съставяне на кратък списък и за окончателен избор, както и наблюдават процеса по подготовка на ЕСК в периода на мониторинг. Ако Европейската комисия приеме препоръката на експертната комисия, действителното изплащане на наградата се извършва през първите няколко месеца от годината на титлата.

Кандидатурите трябва да се основават на специално разработена културна програма с ясно изразено европейско измерение, обхващаща цялата година на носене на званието – 2032-ра. Оценяването ще се извършва от независим експертен екип от 12 членове в съответствие с критериите, определени в европейското законодателство.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 19 януари 2027 г., като съответните градове трябва да уведомят Министерството на културата за намерението си да кандидатстват най-късно един месец преди този срок. Процедурата включва два етапа – предварителен и окончателен подбор, като окончателното определяне на града носител ще бъде направено не по-късно от четири години преди 2032 г.

Министерството на културата е управляващият орган, отговарящ за провеждането на процедурата в България, като в това си качество ще осигури прозрачност, равнопоставеност и пълно съответствие с европейските правила, обявили са от ведомството на своя сайт.

Допълнителна информация, формулярите за кандидатстване и ръководството за градовете кандидати са публикувани на официалната интернет страница на Министерството на културата в банера „Европейска столица на културата“.

От документите става ясно, че официалната покана се публикува около 6 години преди годината на титлата. Тя дава срок от поне десет месеца за подаване на кандидатурите. Опитът показва, че най-успешните европейски столици на културата са започнали подготовката си 2-3 години преди обявяването на тази покана, твърдят от пресцентъра на МК.

Размерът на града не е от значение. Градове с население над 1 милион и такива с под 100 000 жители вече са били европейски столици на културата. Но човешкият и финансовият капацитет, както и физическата инфраструктура и културната маса са от значение. Бюджетите за европейските столици на културата варират значително, като в последните години са в диапазона от 20 до над 100 милиона евро.

Инициативата „Европейска столица на културата“ съществува от 1985 г., когато е стартирана по идея на гръцкия министър Мелина Меркури (1920-1994), като първата столица е Атина. През 1999 г. името официално е променено от „Европейски град на културата“ на „Европейска столица на културата“. През 2019-а Пловдив беше първият български град с тази титла, редом с италианския Матера.