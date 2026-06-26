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Кабинетът ще спасява Плевен и Ловеч от воден режим

26 Юни 2026Обновена

Правителството започва незабавни действия за минимализиране на риска от воден режим в множество райони от страната, обявиха министърът на регионалното развитие Иван Шишков и Николай Копринков - началникът на политическия кабинет на премиера, след работна среща в Министерския съвет за проблема с безводието в областите Плевен и Ловеч.

Такива срещи предстоят да се осъществят и за други засегнати райони.

"Климатът е непредвидим. Сушата се настанява в цяла Европа. Водните ресурси на страната не се управляват достатъчно добре, в резултат на което в последните години някои райони бедстваха заради липса на вода", посочи Копринков.

"Има неща, които десетилетия не са свършени", отбеляза Шишков. Той изреди, че ще бъде ремонтирано водохващането на "Черни Осъм", ще бъде възстановена водоснабдителна група "Биволаре" и връзката с язовир Долни Дъбник.

"Разбира се, и бентовото съоръжение на р. Вит - хубавата новина е, че има проект. Лошата - че не е направен. За всичко това ще бъде осигурено финансиране от държавата, защото това са изключително важни и спешни мерки", заяви министърът.

Подмяната на уличната водопроводна мрежа в Плевен е приоритет, ще бъде направена проверка как се движат ремонтните дейности, обяви още министърът.

"Това, което трябва да направим и завършим в порядъка на няколко години, е връзката с довеждащия водопровод "Черни Осъм". Тя е направена може би преди началото на АМ "Хемус", тоест отдавна е загубила своите експлоатационни качества. Това е един огромен проблем и се губи огромно количество вода. Започваме спешно проектиране и след това строителство. Водихме разговори дали можем да използваме старото трасе. Установи се, че то минава включително през частни имоти, под или до сгради, което затруднява и ремонтирането му в момента. В годините назад като че ли никой не се е замислил, че като има довеждащ водопровод, трябва да има сервитут", обясни Шишков.

Построяването на нов довеждащ водопровод е дългосрочна цел на правителството. Шишков обаче обеща краткосрочни мерки, които ще помогнат да няма режим още това лято. 

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Ключови думи:

язовир, Плевен, Ловеч

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