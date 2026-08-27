Прокуратурата: Няма открит заглушител в „Драгалевци“

По разследването за заглушаването на GPS сигнал в столичния квартал „Драгалевци“ има доказателства, че смущение действително е било установено. До момента обаче сред иззетите вещи няма устройство, за което експертите да са потвърдили, че е заглушител. Това съобщи на брифинг говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова.

Оперативните действия са започнали в късния следобед на 21 август. Тогава службите са установили смущаване на GPS сигнала в района. Около 21 ч. е образувано досъдебно производство за престъпление, за което законът предвижда до пет години затвор.

Стефанова уточни, че заради правната квалификация на деянието разследващите имат ограничени възможности да използват някои способи за събиране на доказателства, включително достъп до определени трафични данни и специални разузнавателни средства.

При последвалите претърсвания са открити кабели, акумулатори и поставки, но без електронни устройства в тях. По предварителните заключения на техническите експерти нито един от иззетите предмети не може категорично да бъде определен като заглушаващо устройство.

Наблюдаващият прокурор е разпоредил предполагаемият заглушител, за който службите са имали данни при оперативните действия, да бъде издирен и иззет.

От прокуратурата подчертават, че на този етап не може да се направи извод дали първоначално установеното заглушаващо устройство впоследствие е било премахнато.

В понеделник наблюдаващият прокурор е дал писмени указания за допълнителни действия. Трябва да бъдат установени и разпитани всички лица, за които има данни, че са свързани със случая. Определени са и конкретните въпроси, които да им бъдат зададени. По думите на Стефанова това включва и лицата, посочвани публично като свързани със случая, сред които и Размиг Чакърян-Ами.

При неявяване на призованите лица разследващите могат да разпоредят принудителното им довеждане. Ако местонахождението им не може да бъде установено, те могат да бъдат обявени за общодържавно издирване с цел да бъдат доведени за разпит.

По делото са назначени пет експертизи. Те трябва да установят предназначението и техническите характеристики на иззетите предмети, включително дали сред тях има техника, способна да заглушава конкретния сигнал, или отделни компоненти от подобно устройство.

След получаването на експертизите наблюдаващият прокурор ще анализира всички събрани доказателства и ще прецени дали те сочат наличие на предмет на престъплението.

Разследващите проверяват и собствеността на иззетите вещи, както и връзките между конкретни търговски дружества, фирмата собственик на автомобила и собствениците на имотите, в които са извършени претърсванията.

Все още не е установен произходът на откритите кабели и акумулатори. По предварителни данни на експертите те не представляват специфична техника, чийто произход може да бъде определен само по характеристиките ѝ.

Междувременно стана ясно, че Размиг Чакърян - Ами не е разпитан по случая с мощния заглушител, открит в края на миналата седмица в столичния кв. "Драгалевци". Това се разбра от интервю на и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов за Би ти ви. Прякорът на Ами беше назован онзи ден от премиера Румен Радев, когато коментираше скандала.

"Тази операция наистина се свързва с имоти, използвани от Ами", каза Николов и увери, че "всички хора, които имат касателство, ще бъдат разпитани". Но не даде категоричен отговор дали на МВР е известно къде се намира Ами в момента. "Има случаи, в които е установяван в страната, но често е извън нея", посочи той.

"Но при внимателно проследяване връзката води до един човек, който се казва Размиг Чакърян, по-известен в обществото с прякора си Ами. Връзките не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. Дълго време никой не дръзваше да изясни тези обстоятелства, но вече е време да се разбере, че тези времена отминаха. Вместо обектът да се пази, беше извършена щателна проверка в него, но и в къща в близост до Капитан Андреево. Очаквам да има доста интересна информация извън тази, която вече се установи", коментира вътрешният министър Иван Демерджиев онзи ден.

Колкото до вече проведените разпити, по думите на Николов, те били на "лица, свързани с имотите, които изследвахме. Включително и на служители на Комисията за регулиране на съобщенията, на служители на други структури, които установяват наличието на такава техника, която заглушава сигнала на въздухоплавателните средства".

Очаква се експертизите да установят дали сред иззетите материали има такива, които могат да бъдат използвани за заглушаване на сигнала, свързан с управлението на въздушното движение. "Да разберем дали от иззетите материали по досъдебното производство има такива, които биха спомогнали да бъде заглушен сигналът, който по принцип въздейства на самолетите и на ръководството на въздушното движение за правилното извършване на съответния полет", обясни Николов.

Той призна, че в НАП са знаели за закупуването на техниката, а Комисията за регулиране на съобщенията има уведомителен режим, който регулира тази дейност.

"ДАНС следи за евентуално използване на такива техники, на определените честоти, които заглушават системи, които са свързани с националната сигурност на страната", посочи Николов. До ДАНС сигналът е дошъл от РВД заради заглушаване на радиочестотния сигнал на самолетите. После ДАНС са сезирали МВР.

По информация на "Капитал", миналата сряда гражданското въздухоплаване отчита сериозни проблеми със заглушаване на сигнала. Те се обръщат към КРС, а от там - към ДАНС.

За покупката на устройството държавата и различни нейни звена знаят от 2022 г. Съпредседателят на "Да България" Ивайло Мирчев публикува пост във Фейсбук, в който твърди, като се позовава на документи, че системата "не е внесена тайно в багажник през границата. Тя е купена от българска фирма с договор, фактура, банково плащане, монтаж и обучение на оператори".

Според "Капитал" данните могат да се намерят в решение №9331 от 18.03.2025 г. на Административен съд - София-град, по дело между "МАРЕЛ-99" ЕООД и НАП.

От 2023 г. насам собственик и управител на охранителната компания "Марел-99" се води 26-годишният Станислав Петров. През годините обаче тя често е сменяла формалните си собственици. През 2015-2019 например съдружник и управител е Атанас Едрев - по това време собственик и на Пи.Еф.Си., дружеството зад така популярния "Златен гьол" на "Капитан Андреево", който редица публични фигури в последните години свързват с Чакърян.

Спорът, воден пред административните съдилища, от който става ясно, че администрацията у нас е знаела, че частна охранителна компания се е сдобила с военна техника, е воден заради непризнат данъчен кредит за купуване на въпросната системата. И именно заради тази формалност се разкриват подробности около покупката и монтажа ѝ.

От съдебните документи става ясно, че през ноември 2022 г. частна охранителна фирма "Марел-99" поръчва система модел SVJ-500 за 198 000 лв. без ДДС. SVJ-500 е професионален jammer - система за радиоелектронно заглушаване, предлагана в продуктови каталози сред anti-drone и jamming системите. Фирмата, производител на устройството, е базирана в Самоков - "Самел-90", собственост на бизнесмена Петър Георгиев.

Според договора между двете дружества, освен че предоставя антидрон системата "Самел-90", се задължава да обучи и двама души от наетите в "Марел-99" като охранители за работа с техниката. Документите сочат, че монтажът и обученията са приключили на 26 април 2023 г. За да проверяват изрядността на "Марел-99", от приходната агенция изпращат различни запитвания до МВР, СДВР и други институции. От документите става ясно, че запитванията са във връзка с лицензите ѝ, които пък са в тясна връзка с придобиването на оборудването. Институциите обаче не правят нищо по повода.

Докато тече тази сага, на власт е първото служебно правителство на Гълъб Донев (настоящ финансов министър), назначено от сегашния премиер Румен Радев в качеството му на президент.

Тогава вътрешен министър и вицепремиер с ресор "Сигурност" е настоящият шеф на МВР Иван Демерджиев. А шеф на приходната агенция от август 2022 до 6 юни 2023 г. е назначеният от същия служебен кабинет Борис Михайлов. Той заменя на поста Румен Спецов, който пък се връща начело на НАП през юни 2023 г. Предполага се, че ревизиите са правени обаче по времето на Спецов.