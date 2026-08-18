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"Златният" шуменски водопровод се оказа и опасен, и незаконен

Министър Шишков се закани да сезира прокуратурата и да уволни управата на местното ВиК

Днес, 17:41
Този проект е пример за прахосване на бюджетни пари - наши и от ЕС, обяви арх. Шишков в Шумен
Този проект е пример за прахосване на бюджетни пари - наши и от ЕС, обяви арх. Шишков в Шумен

Новият водопровод в област Шумен, глътнал огромни средства от нашия бюджет и от ЕС, е голям провал, установи министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който е на посещение в региона. Той посочи ВиК проекта като "еталон" за прахосване на публични пари. 

Става дума за довеждащия водопровод от яз. Тича до Шумен и региона, който бе построен с голямо забавяне, а след старта се заредиха авария след авария.

 

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Сега пореден нов министър открива, че проектът и изпълнението му гъмжат от дефекти и казусът плаче за прокурор. Ето част от "забележките" на арх. Шишков:

. Проектът за съоръжението е предаден през 2017 г., а строителството е завършено през 2024 г. 

- Ключовата 9-километрова отсечка от водопровода, която трябва да снабдява Търговище, Велики Преслав и Шумен, е с умален диаметър и това пречи помпената станция да се използва пълноценно.

- Има опасност за пречиствателната станция - заради дебита, който подава.

- 9 километра от новия водопровод са незаконно строителство - има и проект, и разрешение за строеж, само дето не минават по одобреното трасе.

- От проекта е отпаднала помпената станция.

 

"Всичко това пречи на гражданите да се възползват ефективно от вложените в проекта европейски средства", обобщи положението министър Шишков.

На практика новата скъпа ВиК инфраструктура смогва да обслужва само Шумен. Ето защо се налага да се изгради нова довеждаща тръба - за Търговище и за Велики Преслав, които продължават да се снабдяват от стария водопровод, обясни министърът. Ще бъде направен и проект и за помпената станция. 

"Поръчал съм пълен анализ чия е вината. Най вероятно ще дадем проекта на прокуратурата, за да се изясни кой и защо го е променил, каза министърът. Той изтъкна, че проблемът е част от наследството на предишни правителства, и обяви, че вероятно ще уволни сегашното ръководство на "ВиК - Шумен".

 

Казусът с помпената станция

Въпреки огромното количество налети пари през годините - 126 млн. за тръбата от "Тича", нова пречиствателна станция и още стотина милиона по-рано по две програми ИСПА), не останаха средства за помпената станция.

Помпената станция се намира между водопровода и пречистващите инсталации - тя е ключова е за "водния цикъл". Съществуващото съоръжение е на около 50 години, няма адекватна защита срещу токови и хидравлични удари. Точно то "гръмна" през февруари т.г., както и веднага след пускането на водопровода през есента на 2024 г.

 

 

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Ключови думи:

министър Иван Шишков, ВиК Шумен

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