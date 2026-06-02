Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пентагонът забрани достъпа на журналисти дори до пресцентъра

Той е обявен за защитена секретна зона с ограничен достъп

Днес, 09:01

Американското министерство на отбраната предприе още една стъпка за ограничаване на журналистическия достъп до комплекса си, известен като Пентагона - забрани на представители на медиите да влизат в пресцентъра му, като го обяви за секретно пространство, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Изпълняващият длъжността прессекретар на Пентагона Джоел Валдес потвърди решението в социалната мрежа X, като подчерта, че мярката е продиктувана от съображения за сигурност, а не от желание за ограничаване на работата на медиите.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Пентагон

Още новини по темата

Демократите поискаха импийчмънт за шефа на Пентагона
16 Апр. 2026

Пиян американски генерал забравил секретни карти във влак
17 Март 2026

Пентагонът разреши продажбата на ракети за България за над $ 600 млн.
08 Март 2026

Хегсет извика всички американски генерали
27 Септ. 2025

Военният бюджет на САЩ надхвърли 1 трилион долара
27 Юни 2025

Пентагонът уволни висш адмирал от НАТО
08 Апр. 2025

Пентагонът забрани информация в социалните мрежи за военни операции
24 Яну. 2025

САЩ инвестират $6,9 млрд. в оръжие за България, Украйна и Япония
01 Окт. 2024

На Пентагона ще бъдат монтирани слънчеви панели
18 Яну. 2024

Военните са крили дори от Байдън, че шефът на Пентагона е в болница
07 Яну. 2024

САЩ удариха обекти в Сирия, свързани с Иран
27 Окт. 2023

Секретните документи от Пентагона са били достъпни много по-дълго и по-широко

22 Апр. 2023

ФБР арестува 21-годишен военен заради теча от Пентагона
14 Апр. 2023

"Дискорд" - тъмна, бърза и потайна мрежа, идеална за теч от Пентагона
14 Апр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ МЕДИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса