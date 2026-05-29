Зам.-окръжният прокурор на Кърджали се закани да съди Демерджиев

Зам.-окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов отрече обвиненията на вътрешния министър Иван Демерджиев и се закани да го съди. Той направи това в право на отговор, изпратено до БТА във връзка с вчерашните изказвания на министърът на вътрешните работи, че прокурорът осуетявал действия на МВР, включително и по случая с отведения за разпит кмет на Кърджали Ерол Мюмюн.

"В отговор на вчерашната публична изява на министър Демерджиев, с която квалифицира действията ми по служба, съм длъжен да се обърна към обществеността и най-вече към гражданите на област Кърджали, чиито права и интереси съм защитавал в последните три десетилетия", започва прокурора и добавя: "Изрично заявявам, че отправените срещу мен и действията ми по служба публични обвинения са съвършено неверни и неотговарящи на обективната действителност".

Кметът на Кърджали беше пуснат от полицията Кметът на Кърджали и зам. председател на ДПС Ерол Мюмюн излезе от сградата на Областната дирекция на МВР след над 3 часов престой и разпит в полицията. „Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого, че в 10:10 ч. да ми връчват призовка за 10:00 ч.

Каменов обявява, че винаги се е ръководел "единствено от закона и свободно формираното си вътрешно убеждение". "Всичките ми действия по служба са били законосъобразни и за извършването им своевременно съм уведомявал ръководството на прокуратурата. В тази връзка не съществува възможност прокуратурата да ограничи правомощията на разследващите полицаи да извършват каквито и да е действия в условията на неотложност, ако органът счита, че такива са налице", контрира той конкретните обвинения на Демерджиев.

Прокурорът твърди, че "изявлението на министъра и предхождащите го действия на органите на МВР подкопават независимостта на съдебната власт и накърняват принципа на разделение на властите". Той обявява твърденията на вътрешният министър за зависимости като спекулативни и необосновани и, че уронват както личния му,, така и институционалния авторитет.

"Няма да допусна да се злоупотребява с името ми, включително в партийни свади за сметка на правовия ред. След изясняване на фактите и установяване на законосъобразността на поведението ми ще предприема нужните действия по съдебен ред, за да защитя накърненото ми добро име и професионална репутация, представляващи единственият ми придобит по служба актив", посочва още прокурорът.

Новоизграждащ се общински приют за бездомни животни е най-вероятната причина за разпита на кмета на Кърджали вчера. Днес Ерол Мюмюн изпълнява задълженията си в общината, съобщи в същото време БНТ.

Стойността на обществената поръчка, стартирана през декември 2024 г., е за близо 5,5 милиона лева без ДДС и съвпада с данните, обявени от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Фирмата, спечелила поръчката, е била единствен кандидат. През ноември миналата година са построени общо 8 от 11 сгради за животни.

Новия приют трябва да приеме над хиляда такива, а в Кърджали това е има много сериозен проблем. През 2025 г. обезщетенията от общината към хора, ухапани от кучета, са в размер на 153 000 лв.

След вчерашният ден на разпити и обиски от общината са иззети папки и съставени протоколи, но действията на полицията се приключили още снощи и днес администрацията работи нормално.