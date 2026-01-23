Рашков и Демерджиев се надпреварват за служебен вътрешен министър

Бившите вътрешни министри Бойко Рашков и Иван Демерджиев влязоха в задочна надпревара кой от тях да стане служебен министър.

Първо, Бойко Рашков, който сега е депутат от ПП-ДБ, даде заявка да е следващият шеф на МВР. В интервю за ТВ1 той каза: "Бих приел с отговорност подобно предложение и се надявам Министерството на вътрешните работи да се справи с тези задачи, които му предстоят“.

От думите му стана ясно, че той дори би се отказал от място в листите за парламентарните избори. „Най-вероятно ще се формира служебен кабинет другата седмица или в рамките на десет дни. Когато се реши този въпрос, който е дал съгласие да участва в едно такова служебно правителство, той не може едновременно с това да се кандидатира и да влезе в листи за народен представител и това е известно по закон. Така че тук нямаме никакво колебание“, каза Рашков.

Бойко Рашков беше вътрешен министър в две служебни правителства и едно редовно - на Кирил Петков. По негово време полицията арестува за едно денонощие Бойко Борисов, Владислав Горанов и пиара на ГЕРБ Севделина Арнаудова по сигнал за приемане на подкупи от хазартния бос Васил Божков. Прокуратурата отказа да задържи тримата от ГЕРБ, а впоследствие арестът беше обявен за незаконен.

Днес Иван Демерджиев даде заявка да е следващият вътрешен министър. "Доста години съм до президента Радев в стремежа му да се разгради модела на разградената държава и да се осигури по-добро бъдеще за България. Ще продължа да бъда до него по начина, по който се развият събитията. Политическият му проект още не е факт. Бих приел да бъда служебен вътрешен министър", каза той пред NOVA.

И описа първите си стъпки - ще освободи всички областни директори на полицията. "Виждам огромна енергия и вярвам, че проектът му ще има категоричен успех на идващите избори. Националната кауза беше заявена на протестите и всеки, който чувства отговорност да я реализира, трябва да стане естествен съюзник на Румен Радев. Виждам много сериозен страх в мнозинството, че това, което продължаваше дълги години и беше под пълен техен контрол, приключва. Възможно е да има разрив", допълни бившият министър.

Рашков и Демерджиев влязоха в задочен конфликт в началото на 2022 г. Тогава вътрешен министър стана Бойко Рашков и бе обявено, че Демерджиев ще му е зам.министър. Изненадващо обаче той отказа поста със специално изявление до медиите. От позицията на Демерджиев излизаше, че назначението му е било обявено, без той да е дал окончателното си съгласие. "Ние сме готови, когато пожелае колегата Демерджиев, ние сме работили с него, той беше зам.-министър на правосъдието, после беше за кратко министър на правосъдието, разбираме се прекрасно, не е някакъв личностен или междуличностен проблем. Просто той смята, че на друго място ще бъде по по-полезен", коментира тогава Рашков.

Само няколко месеца по-късно Демерджиев стана служебен вътрешен министър, като смени на поста точно Рашков. Двамата веднага влязоха в задочен конфликт, като повод станаха няколко уволнения на висши служители на МВР в първите дни на служебното правителство. "Стоим ли на позицията "мутри, вън" или ще променяме тази позиция в "мутри, вътре", попита тогава Рашков пред Би Ти Ви по повод смените на ръководители на "Национална полиция" и "Гранична полиция".

"Причините са изцяло професионални, преценка на възможностите те да бъдат полезни в конкретната ситуация. Всеки, който ме познава, знае, че никой не може да влияе на решенията ми. Дошъл съм в МВР да довърша мутрите, а не да ги връщам някъде другаде", отговори му Демерджиев.