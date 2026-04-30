Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Надежда Йорданова: Няма да бъдем странични наблюдатели

Тя прочете последна декларация от името на ПП-ДБ като коалиция

30 Апр. 2026
Въпреки разделянето на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" на две парламентарни групи Надежда Йорданова направи заявка от името на довчерашната коалиция, че няма да бъде страничен наблюдател в новото управление.

Йорданова напомни, че "свръхзадачата" на мнозинството на "Прогресивна България" е формулирана от протестите в края на миналата година: "демонтаж на модела "Борисов-Пеевски". "Това е модел, който задушава страната, превзема институциите и превръща държавата в система от зависимости: съдебна система, която отказва да се бори с корупцията по високите етажи на властта, подчинени регулатори и зависими медии, непрозрачно държавно финансиране и политически клиентели, захранвани чрез обществени поръчки, селективен достъп до публичен ресурс за тези, които се снимат под герба, както и служби за сигурност, разядени от криминални интереси", каза тя. И предупреди, че това не е мандат, при който "едни корупционни мрежи и приятелски кръгове да бъдат заменени с други".

Йорданова заяви, че ПП-ДБ ще следят за всяка процедура, всеки избор, всяко назначение и посоката на всеки лев публичен ресурс. "Демонтажът на модела на ГЕРБ и ДПС-Ново начало не се доказва с думи, а с прекъсване на зависимостите и отчетност", каза Йорданова. Тя допълни, че резултатът от вота показва, че хората отказват България да се върти в омагьосан кръг, от криза в криза, от скандал в скандал, от компромат до компромат, от предсрочни избори до следващите предсрочни избори. 

Йорданова изтъкна, че мнозинството ще има подкрепа за всяка мярка, която укрепва върховенството на закона, модернизира държавата, пази европейската посока на България и повишава благосъстоянието на хората, както и противопоставяне на всяка политика, която заменя борбата с корупцията с нова концентрация на зависимости. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

коалицията ПП-ДБ, Надежда Йорданова

Още новини по темата

Асен Василев атакува Радев с въпроси за ДАНС и еврото
20 Яну. 2026

Правосъдният министър обвини ДБ в "национално предателство"
02 Окт. 2025

Слави Трифонов иска частично касиране на изборите
03 Ноем. 2024

Слави Трифонов изпрати контрадекларация до ПП-ДБ
02 Ноем. 2024

Доган призова България да се отърве от Пеевски
01 Септ. 2024

Н. Йорданова призова кабинета да избягва реваншизма

14 Апр. 2024

Мнозинството в НС отказа защита на подателите на сигнали за корупция
14 Дек. 2022

„Хартиената коалиция“ приключи с погрома над Изборния кодекс
02 Дек. 2022

Парламентът намали глобите за обида и клевета
09 Ноем. 2022

България даде €50 000 за разследване на руските престъпления в Украйна
02 Авг. 2022

ГЕРБ, ДПС и "Възраждане" останаха докрай срещу прокурорите на Кьовеши
27 Юли 2022

Висшият съдебен съвет отказа да уволни Гешев
07 Юли 2022

Предложенията за уволнението на Гешев се връщат на масата на ВСС
29 Юни 2022

МП дава на прокурор поръчки за милиони в затворите
14 Юни 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа