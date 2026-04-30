Надежда Йорданова: Няма да бъдем странични наблюдатели

Въпреки разделянето на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" на две парламентарни групи Надежда Йорданова направи заявка от името на довчерашната коалиция, че няма да бъде страничен наблюдател в новото управление.

Йорданова напомни, че "свръхзадачата" на мнозинството на "Прогресивна България" е формулирана от протестите в края на миналата година: "демонтаж на модела "Борисов-Пеевски". "Това е модел, който задушава страната, превзема институциите и превръща държавата в система от зависимости: съдебна система, която отказва да се бори с корупцията по високите етажи на властта, подчинени регулатори и зависими медии, непрозрачно държавно финансиране и политически клиентели, захранвани чрез обществени поръчки, селективен достъп до публичен ресурс за тези, които се снимат под герба, както и служби за сигурност, разядени от криминални интереси", каза тя. И предупреди, че това не е мандат, при който "едни корупционни мрежи и приятелски кръгове да бъдат заменени с други".

Йорданова заяви, че ПП-ДБ ще следят за всяка процедура, всеки избор, всяко назначение и посоката на всеки лев публичен ресурс. "Демонтажът на модела на ГЕРБ и ДПС-Ново начало не се доказва с думи, а с прекъсване на зависимостите и отчетност", каза Йорданова. Тя допълни, че резултатът от вота показва, че хората отказват България да се върти в омагьосан кръг, от криза в криза, от скандал в скандал, от компромат до компромат, от предсрочни избори до следващите предсрочни избори.

Йорданова изтъкна, че мнозинството ще има подкрепа за всяка мярка, която укрепва върховенството на закона, модернизира държавата, пази европейската посока на България и повишава благосъстоянието на хората, както и противопоставяне на всяка политика, която заменя борбата с корупцията с нова концентрация на зависимости.