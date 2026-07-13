Почина звездата от "Джурасик парк" Сам Нийл

Звездата от "Джурасик парк" Сам Нийл почина на 78-годишна възраст. Смъртта на новозеландския актьор бе съобщена днес от семейството му в Instagram. Знаеше се, че той страда от рак на кръвта, макар наскоро да заяви, че е здрав. От съобщение на близките му става ясно, че е прекарал последните часове в болница.

Премиерът на Нова Зеландия Кристофър Луксън определи Нийл за велик. „Той започна, когато в тази страна едва съществуваше филмова индустрия. В продължение на повече от петдесет години разказваше истории от Нова Зеландия на света и талантите му помогнаха на нашата филмова индустрия да се превърне в това, което е днес – един от най-големите ни културни експорти. Неговата работа ще бъде гледана и обичана дълго след всички нас“, написа Луксън в социалните мрежи. „Сам Нийл участва в толкова много обичани австралийски истории и си спечели специално място в австралийските сърца“, написа и австралийският премиер Антъни Албанезе.

В последните десетилетия Нийл и близките му живееха във ферма в Нова Зеландия. Произвеждаха вино.

Пробивът му като актьор е през 1977 г. със „Спящи кучета“, първияj новозеландски филм, екранизиран в САЩ. „Обсебване“ (1981), „Зли ангели“, „Айвънхоу“ (1982) са други от многобройните продукции, в които е участвал. Най-известни са оскаровият „Пианото“, и, разбира се, ролята му на д-р Алън Грант в „Джурасик парк“.

През 2023 г. Нийл разкри в мемоарите си, че е бил подложен на химиотерапия в продължение на една година, след като е бил диагностициран с ангиоимунобластичен Т-клетъчен лимфом в трети стадий, вид рак на кръвта. По времето, когато книгата му е публикувана, ракът е бил в ремисия. Но той се е подлагал на месечна химиотерапия до края на живота си, след като е подписал договор с фармацевтичната компания, че ако е жив след четири месеца, лечението ще бъде безплатно.

„Не се страхувам да умра“, каза той пред Guardian през 2023 г. И продължи: „ Но това би ме подразнило. Защото наистина бих искал още едно десетилетие или две, нали знаете? Построихме всички тези прекрасни тераси, имаме тези маслинови дървета и кипариси, искам да съм наоколо, за да видя как всичко това узрява. И имам моите прекрасни малки внуци. Искам да ги видя как порастват. Но що се отнася до умирането? Не ме интересува“.