Пеперуда разпери криле върху последния сняг на Черни връх

Българският лендарт артист Вивия Ники (Vivia Niki) представи навръх Петровден новата си мащабна лендарт творба – „Пеперудата“, създадена върху снежна преспа в района на Черни връх на Витоша. Произведението е реализирано на 2188 метра надморска височина, сред каменните реки на Витоша. Големите каменни блокове и естественият планински релеф оформят мястото, върху което е изграден ярък, пълноцветен образ на пеперуда с разперени криле.

В работата са използвани връхчета от хвойна, екологични бои на водна основа и естествен сняг. Материалите са съобразени с природната среда и не оставят трайна следа след себе си, уверяват от екипа на „Изложби с кауза“.

„Пеперудата“ е част от авторската серия на Вивия Ники, в която природата участва пряко в художествения процес, а произведенията се развиват около теми като духовна промяна, израстване и вътрешно преобразяване.

В основата на композицията стои образът на вътрешната промяна. Ледът е свързан с духовната студенина и коравосърдечието. С разтапянето му се разкрива пеперудата като знак за духовно пробуждане – лекота, свобода и издигане. Каменните масиви в терена пък символизират твърдостта на характера, устойчивостта и силата, които остават след промяната, обясняват от кипа на авторката.

„Пеперудата“ се отличава с ярка цветност и силно визуално въздействие. От високо тя изглежда като жива триизмерна форма, която сякаш е кацнала върху снежната повърхност и каменния релеф на планината. На Петровден творбата придобива допълнително значение, свързано с идеята за обновление и пречистване.

Както при повечето лендарт произведения, творбата е временна – тя съществува в пряка връзка с природната среда и постепенно ще изчезне със стопяването на снега.

„Пеперудата“ е осмото мащабно лендарт произведение на Вивия Ники след серии като „Гълъбът на мира“, „Свещта“, „Слово“ и „Капка“.