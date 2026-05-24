Посланици в България рецитираха „Българският език” на Иван Вазов

Дипломатите от Великобритания, Украйна, Австрия, Камбоджа, Полша, Молдова, Словения, Германия и Унгария поздравиха българите по случай 24 май

24 Май 2026
Украинската посланичка Олеся Илашчук е един от дипломатите, които поздравиха българите

Дипломатите от Великобритания, Украйна, Австрия, Камбоджа, Полша, Молдова, Словения, Германия и Унгария поздравиха българите по случай 24 май в специален клип, в който рецитираха „Българският език” на Иван Вазов.

"Има дни, в които една нация говори, а светът слуша. 24 май е такъв ден. Ден, в който буквите не са символи върху хартия, а жив дъх на паметта. Ден, в който езикът не принадлежи на една страна, а на всички, които са се осмелили да го обикнат.

В този ден посланици и дипломати от Обединеното кралство, Украйна, Австрия, Камбоджа, Полша, Молдова, Словения, Германия и Унгария застанаха пред стиховете на Иван Вазов — не като гости на езика, а като негови събеседници", написаха те в социалните мрежи.

„Българският език“ прозвуча през техните гласове като тихо признание: че думите могат да бъдат мостове, че поезията може да бъде дом, че една култура може да бъде споделена. Българският език не е само история, записана в книги.

Той е начин да помним. Да обичаме. Да се споделяме.

Честит 24 май - на буквите, които ни създават, на словото, което ни събира, и на тишината между думите, в която се разпознава уважението.
 

 

