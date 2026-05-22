От Франциск до Кирил и Методий - вълна от паметници у нас (галерия)

Вълна от нови паметници залива България през майските дни. Около Деня на славянската писменост се откриват два монумента на Кирил и Методий, почетени са и други личности.

Единият паметник на светите братя е в Поморие, до храм „Свето Рождество Богородично“. Идеята е на почетния гражданин Милчо Талев, скулптор е Георги Минчев. Фигурата е мраморна, висока три метра. Другият паметник на Кирил и Методий е в центъра на Аксаково - от бронз, дело е на варненеца Николай Нинов. Пак той може да бъде автор и на композицията, която тия дни бе одобрена от една от комисиите на варненския общинския съвет. Тя почита Светите Седмочисленици (Кирил, Методий и учениците им), финансирането е основно от Варненския свободен университет. За идеята, все още проект, се планира място до Катедралата.

Тия дни Раковски откри паметник на папа Франциск пред църквата в квартал "Генерал Николаево". С постамента фигурата е висока 3.70 метра. Скулптор на бронзовата статуя е Дишко Дишков, идеята е на кмета Павел Гуджеров, Франциск посети католическото градче през 2019 г.

В Копривщица пред СУ "Любен Каравелов" бе открит бронзов паметник на Хаджи Ненчо Палавеев – един от благодетелите на селището. Инициативата е на директора на училището Бойка Дюлгярова.

С два нови паметника ще бъде почетено въстанието през 1850 г. срещу османската власт, известно като Видинско или Белоградчишко. В Грамада се открива бюст на кнез Петко Маринов, наричан още "Паша Петко", един от предводителите на бунта. В Белоградчик ще бъде почетен друг от водещите революционери - кнез Иван Кулин.