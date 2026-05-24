Честит 24 май - ден на българската азбука, култура и просвета

Днес, 07:43
24 май ще бъде отбелязан тържествено и днес
24 май ще бъде отбелязан тържествено и днес

За 175-ти път България чества днес Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Официалното честване на 24 май в София ще започне от Министерството на образованието и науката. От 10.00 часа на площада пред Националния археологически музей ще се подредят ученици от столични училища, духови оркестри, мажоретни състави и фолклорни ансамбли. Трийсет минути по-късно - в 10:30 ч, Гвардейският представителен духов оркестър ще поведе шествието. То ще спре пред Българската академия на науките и пред Софийския университет, от където ще се присъединят българските учени, университетски преподаватели и студенти.

Кулминацията на празненството ще се състои пред Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" пред паметника на двамата братя. Началото на официалната церемония ще започне в 11:00 часа, където ще бъде отслужен тържествен водосвет. Приветствени думи и слова ще произнесат президентът на България Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев, писателят Ангел Игов. Стихотворението на Иван Вазов "Аз съм българче" ще бъде изпълнено от първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов.

24 май е датата на паметта на светите братя Кирил и Методий по стар стил. Макар Българската църква да е приела новия календарен стил още през декември 1968 г., държавният празник на славянските просветители е останал на 24 май. На този ден ги почитат и други славянски православни народи, които следват стария стил: в Беларус, Полша, Русия, Република Северна Македония, Словакия, Сърбия, Украйна.

