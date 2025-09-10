„Кучета“ на Арт театър се борят за дубъл на фестивала в Авиньон

Първият частен театър след промените в България – столичният „Арт театър“, вдъхва нов живот на своя емблематичен авиньонски спектакъл „Кучета“ след пет години отсъствие от афиша. Този път – с напълно обновен, вдъхновяващо млад актьорски състав: Иван Колев, Калоян Иванов, Боян Николов, Ангел Стоилов, Сиана Миладинова, Теди Русева и Никол Бенчева. От оригиналния екип на постановката на известния режисьор проф. Александър Великовский (Франция), която представи достойно страната ни на Международния театрален фестивал в Авиньон преди 20 години, на сцената и сега е актрисата Милена Червенкова – директор и всеотдаен доайен на трупата.

Вчера проф. Великовский приключи репетициите с новите попълнения в състава и замина в Париж, където има друг творчески ангажимент, а софийската премиера на „ремастерираната“ версия на „Кучета“ е насрочена за 26 септември (петък) от 19.00 ч. в театър „Азарян“/Зала 2 на НДК. С този спектакъл “Арт театър“ открива своя 34-ти сезон. Билетите за него вече са в продажба в Eventim, а от 12 септември – и на касите на НДК.

До дни може да се превърне в новина и повторното участие на постановката – вече в преработения й вид, в програмата на Международния театрален фестивал в Авиньон през юли 2026 г., повдигна завесата специално за „Сега“ Милена Червенкова. От екипа в най-скоро време очакват отговор от фестивален селекционер.

През 2005 г. поканата идва от селекционера Доминик Фатасиоли, един от директорите на фестивала. Той гледа спъктакъла на запис, предоставен му от съпругата на режисьора Александър Великовский, която е французойка, и е впечатлен от неговата първична енергия. Той се свързва с трупата, посещава представление на „Кучета“ и на живо у нас, след което потвърждава участието на българските артисти. Те скоростно разучават ролите си на френски език след също така експресен превод на текста и играят в продължение на почти месец спектакъла в програмата Avignon Off в театър „Бурньоф“ . Сред повече от 750 трупи от десетки страни, българските „Кучета“ са поставени от критиците в Топ 10 на форума, а артистите ни стават любимци на фестивалната публика и фенове дори започват да ги разпознават по улиците на френския град с възгласи Les chiens, les chiens! („Кучетата, кучетата!“), спомня си Милена Червенкова. Сред тях е и бъдещата ни голяма звезда от сцената и екрана Калин Врачански, чиято възходяща кариера започва именно с една от главните роли в "Кучета".

Пиесата „Кучета“ на съвременните руски драматурзи Людмила и Александър Чутко е създадена по повестта "Сбогом, долчинка" на К. Сергиенко. Това е история за гибелта на глутница „кучета”, в характера на всяко от които е вплетена човешка същност – смелост, гордост, вярност, мъдрост, конформизъм, агресия... Глутницата вярва в съществуването на „Кучешката портичка”, която ще им отвори пътя към по-красив и по-добър свят. Те правят непрестанни опити да я открият, но единственото, което намират, са „...все нови и нови блокове...”, превземащи долчинката им. Страхът от предстоящия край ескалира в напрежение в самата глутница. Пиесата може да бъде разчетена и като метафора на конфликта между човека и властта, между свободата и сигурността в условията на тоталитарен режим. От екипа определят сценичната реализация като „спектакъл за Мечтите, Надеждата, Доверието, Приятелството.... и Страха. А дали това не е пиеса за Хора, които са принудени да живеят Кучешки живот и се питат докога?...“.

Режисьорът на хитовия спектакъл Александър Великовский е роден през 1955 г. в Москва. Дипломира се във Висшето Щукинско театрално училище към Академичен театър "Вахтангов". След него веднага е поканен в ТЮЗ (Театр юного зрителя – Театър на младия зрител) в руската столица. Там играе 3 сезона като актьор, а после завършва и режисура. Канен е да поставя на много московски сцени, включително в театър "Таганка". От близо 3 десетилетия живее и работи основно във Франция. Поставя и в много европейски държави. Водил е няколко години мастер-класове в Йейлския университет в Кънектикът, САЩ.



