Стивън Колбер пише нов филм по "Властелинът на пръстените"

Водещият, чието шоу по CBS ще спре през май, си намери нова работа

Днес, 12:29
Джаксън и Колбер ще работят заедно над "Сенките на миналото".
Стивън Колбер вече е намерил следващото си занимание след спирането на The Late Show на 21 май. Той водеше предаването по CBS от 2015-а насам, но миналата година телевизията реши да го прекрати. Смята се, че причините за това са политически след критиките на Колбер към Тръмп в ефира, макар че от CBS посочват като мотив "финансови проблеми".

Водещият ще се включи в писането на сценария за нов филм от света на "Властелинът на пръстените", заедно с Питър Джаксън и неговите дългогодишни сътруднички Филипа Бойенс и Фран Уолш. Новината беше обявена от Колбер и Джаксън в социалните мрежи на 25 март, честван от феновете като "Ден за четене на Толкин".

"Докато препрочитах книгата, най-силно ме впечатлиха шест глави в началото на "Задругата на пръстена", които навремето не бяха включени във филма", казва Колбер. "Става дума за частта от "Трима са дружина" до "Мъгла по Могилните ридове". Помислих си, че това може да бъде самостоятелна история, която да се впише в по-големия разказ. Възможно ли е да се направи нещо, което да е напълно вярно на книгите, но и на филмите, които вече са създадени?", разказва водещият. Той обсъдил идеята със сина си Питър Макгий, който е също е сценарист, но дълго се колебал дали да се свърже с Джаксън. Новозеландецът създаде двете трилогии за големия екран "Властелинът на пръстените" и "Хобит", които пожънаха огромен успех сред публиката по света и реализираха почти 6 милиарда долара приходи.

Самият Колбер е огромен почитател на Толкин и има кратко актьорско участие в "Хобит: Пущинакът на Смог".

Филмът, който се разработва с негово участие, е с работно заглавие "Властелинът на пръстените: Сенките на миналото" и проследява събитията 14 години след заминаването на Фродо, когато Сам, Мери и Пипин тръгват да извървят отново първите стъпки от своето приключение. Междувременно дъщерята на Сам, Еланор, открива отдавна скрита тайна и се опитва да разбере защо Войната за Пръстена едва не е била загубена още преди да започне.

Това е вторият филм, вдъхновен от поредицата, който се подготвя в момента. Анди Съркис, който изпълни ролята на Ам-Гъл в оригиналната трилогия на Питър Джаксън, работи над "Властелинът на пръстените: На лов за Ам-Гъл". В режисирания от него филм ще се включат Кейт Уинслет в неразкрита засега роля, Иън Маккелан в познатото амплоа на Гандалф и самият Съркис в знаменитото си превъплъщение като Ам-Гъл. Илайджа Ууд също намекна, че може да се завърне като Фродо. В "Ловът на Ам-Гъл" действието се развива във времето между трилогиите "Хобит" и "Властелинът на пръстените" и проследява мисията на Арагорн и Гандалф да открият Ам-гъл, за да научат повече за пръстена на Билбо. Филмът се очаква по кината на 17 декември 2027 г.

Ам-гъл се завръща в нов филм от "Властелинът на пръстените"
Анди Съркис се завръща в Средната земя, за да изиграе Ам-гъл в нов филм от света на "Властелинът на пръстените". 60-годишният актьор по съвместителство ще бъде и режисьор, а Питър Джаксън - авторът на двете предишни трилогии по творбите на Дж. Р. Р.
10 Май 2024

64-годишният Джаксън, който е копродуцент и на този проект, коментира: "Анди върши страхотна работа. Филмът му изглежда чудесно. Сценарият се е получил наистина добре и смятам, че ще бъде хубав филм". 

Засега Питър Джаксън е единственият, съумял да предаде магията на Толкин на екрана. Amazon похарчиха 1 милиард долара за своя сериал "Пръстените на властта", но той се оказа пълно фиаско.

Още новини по темата

Барбра Стрейзанд и Питър Джаксън ще получат почетни "Златни палми"
13 Март 2026

CBS ще закрие "Късното шоу" със Стивън Колбер
18 Юли 2025

Светът на Толкин само аниме не е бил
17 Дек. 2024

Кейт Бланшет: Не ни платиха нищо за "Властелинът на пръстените"
09 Авг. 2024

Ам-гъл се завръща в нов филм от "Властелинът на пръстените"
10 Май 2024

Почина актьорът Бърнард Хил, капитанът на "Титаник"
06 Май 2024

Наследниците на Толкин осъдиха продължение на "Властелинът на пръстените"
19 Дек. 2023

Подготвят нови филми по "Властелинът на пръстените"
24 Февр. 2023

Женски екип поема Сезон 2 на „Властелинът на пръстените“
15 Дек. 2022

Показаха сериала "Властелинът на пръстените" на Джеф Безос
16 Авг. 2022

Amazon потърсили Питър Джаксън за новия LOTR, но не много уверено

09 Авг. 2022

"Амазон" представи първи кадри от своя Lord of the Rings

14 Февр. 2022

Питър Джаксън е най-забогателият в шоубизнеса
13 Февр. 2022

3 дни преди премиерата The Beatles: Get Back се удължи до 8 часа
22 Ноем. 2021

