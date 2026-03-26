Уилeм Дефо отправи тазгодишното послание за Деня на театъра

Милица Гладнишка ще води церемонията по връчване на "Икарите" у нас

В своето послание Уилям Дефо припомня, че освен в киното има много богата кариера и в театъра.

Прочутият холивудски актьор Уилeм Дефо е автор на традиционното послание за Световния ден на театъра 27 март за 2026 г. Известен най-вече като кинозвезда от екрана, Дефо припомня, че корените му все пак са дълбоко в театъра: от 1977 до 2003-та е бил част от театралната комания Wooster Group и с тях е участвал в създаването на авторски спектакли в The Performing Garage в Ню Йорк и в турнета по целия свят. Работил е също с големи театрални режисьори като Ричард Форман, Робърт Уилсън и Ромео Кастелучи. Понастоящем е артистичен директор на Венецианското театрално биенале. „Това назначение, събитията по света и желанието ми да се върна към театралната работа силно затвърдиха вярата ми в уникалната движеща сила и значимост на театъра“, пише Уилeм Дефо.

„В скромното ми начало в Wooster Group често имахме много малко публика на някои от представленията в нашия театър. Правилото беше, че ако актьорите са повече от зрителите, можем да изберем да отменим. Но никога не го направихме“, споделя той. И раказва, че много от членовете на трупата не са имали театрално образование, а са били хора от различни сфери, събрали се, за да правят театър: „Така че „шоуто трябва да продължи“ всъщност не беше нашата мантра; въпреки това се чувствахме длъжни да запазим срещата си с публиката“, признава актьорът.

„Често репетирахме през деня, а вечер представяхме материала като работа в процес. Понякога прекарвахме години върху едно представление, като се издържахме от турнета на по-стари продукции. Работата с години върху едно произведение често ставаше досадна за мен и намирах репетициите донякъде изтощителни, но тези представяния на „работа в процес“ винаги бяха вълнуващи – дори когато малобройната публика ни даваше осъдителна присъда“, спомня си своето театрално житие-битие Дефо. В посланието си той е категоричен, че независимо колко малко хора има в залата, публиката, като свидетел на случващото се, придава смисъл и живот на театъра.

В социален и политически план театърът никога не е бил толкова ключов и жизненоважен за разбирането ни за самите нас и за света, смята големият актьор. Според него новите технологии и социалните мрежи, които обещават свързаност, но всъщност изолират хората един от друг, са като „слон в стаята“. „…Трябва да си сляп, за да не разпознаеш, че човешкият контакт рискува да бъде заменен от взаимоотношения с устройства. Макар че някои технологии могат да ни служат добре, проблемът с това да не знаеш кой е от другата страна на кръга на комуникацията е дълбок и допринася за криза на истината и реалността“, предупреждава звездата. И изтъква, че Интернет много рядко може да улови онова усещане за чудо, което създава живият театър.

„Като актьор и театрален творец оставам вярващ в силата на театъра. В свят, който изглежда става все по-разделен, контролиран и насилствен, нашето предизвикателство като театрални творци е да избегнем покварата на театъра единствено като бизнес начинание, посветено на забавлението и разтухата, или като сух институционален пазител на традициите. Нека вместо това да насърчаваме неговата сила да свързва хора, общности, култури и преди всичко да поставя въпроса накъде вървим…“, призовава Уилeм Дефо в посланието си, разпространено от Международния театрален институт ITI и преведено за българската аудитория от Деница Езекиева.

 

Милица Гладнишка води церемонията за наградите „Икар“

В навечерието на тържествената церемония, на която ще бъдат връчени наградите „Икар 2026“ за театрални постижения през изминалата календарна година, организаторите от Съюза на артистите в България напомнят, че над 20 отличия в различните категории ще намерят своите носители утре в Народния театър. Тази година водещ на церемонията ще бъде актрисата и певица Милица Гладнишка със своя неподражаем хумор и енергия, които обещават вечер без паузи. Заедно с група „Лисицата и котараците“ (музикален проект на Милица, Николай Воденичаров-Никеца и Иван Велчев, съчетавящ джаз, поп, рок, естрада и т.н.) тя ще се погрижи сцената да не остава тиха дори между наградите, обещават от САБ. Както обикновено, приходите от продажба на билетите ще постъпят в Здравния фонд на съюза.

С още един специален жест към артистичната общност излиза Съюзът на артистите по повод Световния ден на театъра. След сключването на меморандум за сътрудничество между САБ и столичните театри на членовете на съюза е предоставена възможността да посещават театрални постановки в София (без премиери) на преференциална цена от 5 евро за билет. В инициативата участват всички столични театри (предстои включването и на Младежкия), като списъкът на партньорите непрекъснато ще се допълва.

Сред целите на сътрудничеството са насърчаването на професионалния обмен в театралната общност и улесняването на достъпа на артисти от цялата страна до театралната продукция в столицата. Тази инициатива е още една стъпка към обединяване на театралната общност и подкрепа на живото изкуство, вярват от САБ.

САБ Милица Гладнишка няма да остави зрителите на тържествената церемония утре вечер да скучаят.
Уилям Дефо, Световен ден на театъра, САБ, награди Икар

