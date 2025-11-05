Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Парижани излязоха на протест срещу първия магазин на Shein

Прокуратурата разследва продажбата на секс кукли с детски лица в китайската онлайн платформа

Днес, 13:12
Полицейски части охраняваха магазина на Shein по време на откриването
Туитър
Полицейски части охраняваха магазина на Shein по време на откриването

Властите в Париж разположиха сили за борба с безредиците по повод откриването на първия в света физически магазин на голямата онлайн платформа за т.нар "бърза мода" Shein. Големият проблем възникна около някои от предлаганите от китайската компания артикули, особено на секс кукли с детски лица. 

Специални полицейски подразделение бяха разположени в центъра на френската столица. Там, на VI етаж на универсалния магазин BHV, емблематична сграда от 1856 г. срещу кметството на Париж, се бяха наредили много хора още преди уречения час - 12:00.

Същевременно активисти за правата на децата организираха протест наблизо. „Защитете децата, не Shein", гласеше един от плакатите, предаде АФП. 

Протестиращите раздаваха и червени листовки, в които осъждаха „подозрения за принудителен труд“, „замърсяване“ и „свръхпроизводство“ и призоваваха минувачите да подпишат петиция срещу присъствието на Shein в Париж.

Shein, която е основана в Китай, е обект на критики заради условията на труд в нейните фабрики и въздействието върху околната среда на своя бизнес модел за ултрабърза мода. Отварянето на физически магазин във Франция срещна съпротива от политици, синдикати и водещи модни марки, но и от гражани.

Няколко дни преди откриването избухна и нов скандал заради продажбата на секс кукли с детски вид на онлайн платформата на Shein. Това предизвика нов политически протест, започване и съдебно производство - парижката прокуратура заяви, че е започнала разследване както срещу Shein, така и срещу конкурентните онлайн търговци (AliExpress, Temu и Wish), във връзка с продажбата на секс кукли.

Разследването е за разпространение на „съобщения, които са насилствени, порнографски или неподходящи и достъпни за непълнолетни“, заяви прокуратурата.

Френските медии публикуваха снимки на една от куклите, продавани на платформата, придружена от изрично сексуален надпис. В плановете на Shein бе предвидено куклите да се продават и в магазина в Париж, но след надигналата се вълна от възмущение артикулите бяха оттеглени. Те обаче оставах в продажба онлайн:

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Shein

Още новини по темата

Китайските сайтове стреснаха търговци и производители на облекла
11 Септ. 2024

ЕС затяга правилата за платформата за е-търговия "Шейн"
27 Апр. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън