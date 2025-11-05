Парижани излязоха на протест срещу първия магазин на Shein

Властите в Париж разположиха сили за борба с безредиците по повод откриването на първия в света физически магазин на голямата онлайн платформа за т.нар "бърза мода" Shein. Големият проблем възникна около някои от предлаганите от китайската компания артикули, особено на секс кукли с детски лица.

Специални полицейски подразделение бяха разположени в центъра на френската столица. Там, на VI етаж на универсалния магазин BHV, емблематична сграда от 1856 г. срещу кметството на Париж, се бяха наредили много хора още преди уречения час - 12:00.

🔴🇫🇷 ALERTE VIDÉO | La file d'attente pour l'ouverture du magasin Shein au BHV Paris.

Същевременно активисти за правата на децата организираха протест наблизо. „Защитете децата, не Shein", гласеше един от плакатите, предаде АФП.

Протестиращите раздаваха и червени листовки, в които осъждаха „подозрения за принудителен труд“, „замърсяване“ и „свръхпроизводство“ и призоваваха минувачите да подпишат петиция срещу присъствието на Shein в Париж.

« Honte au BHV ! »



Action en cours de l'association @mouv_enfants qui lutte contre les violences contre les mineurs devant le BHV de Paris pour dénoncer l'arrivée de Shein !



Toute la journée, notre équipe est mobilisée pour couvrir l'arrivée du géant de l'ultra fast fashion…

Shein, която е основана в Китай, е обект на критики заради условията на труд в нейните фабрики и въздействието върху околната среда на своя бизнес модел за ултрабърза мода. Отварянето на физически магазин във Франция срещна съпротива от политици, синдикати и водещи модни марки, но и от гражани.

Няколко дни преди откриването избухна и нов скандал заради продажбата на секс кукли с детски вид на онлайн платформата на Shein. Това предизвика нов политически протест, започване и съдебно производство - парижката прокуратура заяви, че е започнала разследване както срещу Shein, така и срещу конкурентните онлайн търговци (AliExpress, Temu и Wish), във връзка с продажбата на секс кукли.

Разследването е за разпространение на „съобщения, които са насилствени, порнографски или неподходящи и достъпни за непълнолетни“, заяви прокуратурата.

Френските медии публикуваха снимки на една от куклите, продавани на платформата, придружена от изрично сексуален надпис. В плановете на Shein бе предвидено куклите да се продават и в магазина в Париж, но след надигналата се вълна от възмущение артикулите бяха оттеглени. Те обаче оставах в продажба онлайн: