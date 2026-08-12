Само за месец Белгия получи 42.5 млн. евро повече мита от Temu и Shein

Благодарение на новата такса от 3 евро върху пратките от китайски онлайн магазини Белгия е получила допълнителни 42.5 милиона евро в бюджета само за един месец. В същото време броят на поръчките е намалял с около 35%, пише белгийското издание HLN, позовавайки се на данни на местните митнически власти.

През миналата година белгийските митници са обработили около 1.3 милиарда декларации. Това означава, че средно в страната са пристигали приблизително 3,6 милиона пратки дневно. Почти всички са били от китайски онлайн платформи като Temu, Shein, AliExpress и Alibaba, разказва пред изданието главният администратор на Главната дирекция „Митници и акцизи“ Кристиан Вандерварен.

Той не разполага с точни данни за юли, но според предварителните оценки след въвеждането на таксата през митниците са започнали да преминават с 1,26 милиона пратки по-малко на ден.

Транспортният икономист от Университета в Антверпен Роел Геверс се съмнява, че заради новата такса белгийците са намалили толкова рязко броя на поръчките си. Той обръща внимание, че през юли броят на по-скъпите пратки (на стойност от 150 евро нагоре) е нараснал с 10%. Това означава, че китайските платформи са започнали по-често да обединяват отделни поръчки в една пратка, за да намалят ефекта от таксата.

Събеседниците на HLN допълват, че все повече чуждестранни онлайн платформи извършват доставките си от сортировъчни центрове, разположени в рамките на ЕС. Един такъв център беше открит от Shein в Полша в края на миналата година. В тези случаи допълнителната такса не се прилага.

Новата такса влезе в сила на 1 юли 2026 г. Тя се начислява за всяка отделна митническа категория стоки в пратката. Например пратка с три различни вида стоки се облага с такса от 9 евро. Ако една поръчка съдържа няколко артикула от една и съща категория - например три рокли - се плащат три евро.

В ЕС обясниха мерките с борбата срещу нелоялната конкуренция. Преди това китайските онлайн платформи можеха да внасят стоките си в Европа без мита, което им позволяваше да поддържат много ниски цени. Това допринесе за бързия им растеж, но същевременно предизвика оплаквания от страна на търговските вериги.