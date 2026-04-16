Министър Трайков се тревожи, че новите блокове в АЕЦ се бавят

Договорът за инженеринг за изграждане на новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде удължен. За това се разбраха служебният енергиен министър Трайчо Трайков и ръководството на Hyundai Engineering and Construction. Предишното споразумение, подписано на 4 ноември 2024 г., изтече в началото на март.

За да влезе в сила, новият контракт трябва да бъде одобрен от ръководствата на АЕЦ „Козлодуй“ и Българския енергиен холдинг, съобщават от Министерството на енергетиката.

Министърът Трайков е настоял пред корейската компания за мобилизиране на всички възможни ресурси и ускоряване на работата, защото "имаме травматичен опит от други подобни проекти, при които с безкрайно удължаване и липса на контрол върху цената в крайна сметка се стига до провал". Той акцентира върху необходимостта новите мощности в АЕЦ „Козлодуй“ да бъдат изградени при фиксирани цени.

Трайков припомни, че е поискал терените, необходими за площадката на новите мощности, да бъдат отчуждавани на нормални цени - през 2025 г. се готвеше скандална сделка за покупка на 68 дка на цена от 100 млн. евро.

Министър Трайков приветства ангажимента на корейската страна да възложи 30% от дейностите на български изпълнители. "Силното участие на български компании в проекта за изграждане на 7 и 8 блок е ключово за икономическото развитие на Северозападна България и цялата страна", изтъкна министърът.