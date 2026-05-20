Седми реактор в АЕЦ "Козлодуй" ще заработи не по-рано от 2037 г.

Новите 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ се очаква да започнат работа не по-рано от 2037 година. Все още няма прогнозна крайна стойност на проекта за тяхното изграждане, но тя ще е ясна преди подписването на договора за инженеринг, доставки и строителство. Тогава ще е има и яснота за цената на произвежданата електроенергия от новите мощности на ядрената централа.

Това стана ясно от проведен днес брифинг за напредъка на проекта за новите мощности на АЕЦ "Козлодуй". На него участваха изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ Петьо Иванов, както и представители „Уестингхаус“ и „Хюндай И енд Си“.

"Уестингхаус" вече е извършила значителен обем проучвания в България и е работила активно по изграждането на местна верига за доставки, заяви Джоел Ийкър, старши вицепрезидент на „Уестингхаус“ за проекти в Европа, Близкия изток и Африка. Следващата фаза е българското правителство да получи разрешение от Европейката комисия за новите мощности на атомната централа и да предприеме дейности за инвестицията. Това ще позволи да бъде изготвен окончателният финансов модел и да се гарантира изпълнението на проекта при договорените условия, добави Ийкър, цитиран от БТА.

Той подчерта, че първоначалните инженерни проучвания вече са приключили, а следващата стъпка е представянето на документацията, необходима за осигуряване на банково финансиране.

От "Уестингхаус" подчертаха, че работят с български инженерни фирми - производители и проектантски къщи, като са подписани 36 меморандума за сътрудничество с български доставчици. Компанията използва и европейска стомана, а не доставена от САЩ. По думите му е разработен целият работен график на фаза проектиране, снабдяване и строителство, има и план за снабдяване с цялото оборудване и нужните услуги на този етап.

Ръководителят на екипа за глобална реализация в „Хюндай И енд Си“ Киуон Лий заяви, че вече са оценени рисковете за изграждането на реакторите AP1000 на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. По думите му една от основните цели е изготвянето на интегриран график и предварителна финансова рамка за проекта. Договорът включва и развитие на местната верига за доставки, както и подготовка на необходимите разрешителни за строеж.

Двете компании работят тясно в сътрудничество с българските институции като например Агенцията за ядрено регулиране.

Близо 10 години ще продължи строителството на двата нови блока на АЕЦ "Козлодуй", посочи Петьо Иванов. Той подчерта, че всяко инвестирано евро ще има силно положителен ефект върху икономическото развитие на страната ни. "Очакват ни около 60 години генериране на енергия, което означава, че допълнителни 55 милиарда евро ще бъдат добавени към икономиката ни. Това е около 0,8 на сто към брутния вътрешен продукт, което ще е сериозен двигател за икономиката ни", каза Иванов.