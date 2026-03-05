Със сменени мембрани отново включиха 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

Започна поетапното натоварване на Шести блок на АЕЦ "Козлодуй", който беше спрян принудително за трети път след плановия ремонт в края на ноември заради проблеми с мембранните устройства в една от турбините в неядрената част.

До две седмици Шести блок ще заработи с пълно натоварване, след като днес беше включен в енергийната система на страната, съобщиха от централата.

За дефектиралите елементи е намерено алтернативно техническо решение, с което се очаква блокът да работи до есента. Междувременно са поръчани оригинални части от руските производители, за които ще бъде поискана дерогация от наложените на Руската федерация санкции заради войната в Украйна.

Това стана ясно днес след отстраняването на аварията и пускането на 6-ти блок, който бе спрян на 3-ти март. На посещение в централата бе служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

Министерството на енергетиката, съвместно с АЕЦ "Козлодуй" подготвят списък с оборудването, за което ще се иска изключение от санкциите, тъй като не може да бъде осигурено от алтернативни доставчици.

"Всички осем предпазни мембрани в сепаратор паропрегревател са изработени от нови материали, които са аналогични на оригиналните, измерени са, проверени и монтирани. Извън това ние сме предприели действия за доставка на оригинални мембрани от Русия, сключени са договори и очакваме скоро време и дерогация по този въпрос", заяви пред БНР Иван Андреев, изпълнителен директор на централата.

С алтернативните части се очаква блокът да работи до есента, когато е предвиден и плановият му ремонт. Дотогава се очаква да бъдат компенсирани пропуснатите ползи от принудителния престой на ядрената мощност, които се оценяват на 200 000 непроизведени мегаватчаса на стойност над 10 милиона евро.

"От централата ми дадоха списъка с всички дерогации, които е необходимо да даде Министерският съвет, за да се осигурят части за безпроблемната работа. Ангажирам се да го направя по възможно най-бързия начин. Това, което разбирам от ръководството на централата е, че доставчиците от Русия не са крайно надеждни като отношение, като реакция и като качество. Но, аз смятам, че първият избор трябва да бъде доставка на оригинално оборудване. Всичко останало е по неволя", коментира Трайков.

Тази сутрин, преди да замине за инспекция в АЕЦ "Козлодуй" Трайков разкритикува в интервю пред Нова тв практиката да се използват неоригинални части при ремонти в атомната централа, пък макар и в неядрената част. Той обяви, че ако отново се стигне до авария в 6-ти блок и се наложи поредното му спиране, ще поиска оставки на ръководството. Все пак Трайков не допуска да става дума за корупция или умишлен саботаж.

Както стана ясно от изслушване в парламента на директора на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев до използването на алтернативни мембрани в турбината на 6-ти блок се е стигнало, след провален договор с руски доставчик. Получаването на дерогация за доставка на оригинални мембрани се е забавило с близо 6 месеца миналата година, като не са ясни причините защо правителството на Росен Желязков е дал разрешение чак през май 2025 г. В резултат на забавянето доставчикът е поискал нова, по-висока с 14% цена, поскъпнали са и транспортните разходи, удължил се е и срокът да доставка. Това е принудило ръководството на АЕЦ да възложи поръчката за изработка на мембрани на българската фирма "Атоненергоремонт", които после на три пъти дефектират. "Изработването на въпросните мембрани не е сложна задача, проблемът е в материала - специалната стомана, от която са изработени", уточни Андреев.