Иран удари американски бази в Кувейт и Бахрейн

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е нанесъл удари срещу цели в Кувейт и Бахрейн в отговор на американски атаки срещу иранска територия, като предупреди, че всяка нова агресия ще бъде посрещната с „разрушителен отговор“, предаде АФП.

В изявление на Революционната гвардия се посочва, че са били „унищожени осем важни американски военни обекта“ - в базата „Али ал-Салем“ в Кувейт и във военноморската база на Пети американски флот в Порт Салман в Бахрейн.

„Всяка вражеска агресия, независимо от претекста, дори срещу незначителни цели, ще получи разрушителен отговор“, се допълва в позицията.

А американските сили извършват удари по иранска инфраструктура за наблюдение, комуникационни системи, обекти на противовъздушната отбрана, складове за дронове и средства за полагане на мини. Тръмп заяви, че САЩ са нанесли нови удари по Иран заради повторно нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. Тръмп написа в Truth Social, че е „напълно възможно“ Иран „никога да не се вразуми“, поради което може да настъпи момент, в който Съединените щати „повече няма да могат да проявяват благоразумие и ще бъдат принудени да довършат работата по военен път“. „Ако това се случи, Ислямска република Иран ще престане да съществува!“ – заплаши той.