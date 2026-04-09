"Орион" кацна след десет дни в Космоса

БГНЕС/ЕПА След като скоростта падне драстично, се активира серия от парашути - първо се отвориха два стабилизиращи (drogue chutes), а накрая трите основни оранжево-бели парашута, които забавиха "Орион" до едва 32 км/ч преди удара с водата.

Капсулата "Орион" на мисията Artemis II, която обиколи Луната с четирима астронавти, се завърна на Земята тази нощ. Това беше най-критичната част от мисията, която продължи десет дни. "Орион" навлезе в атмосферата със скорост от 40 000 км в час, която накрая - при удара с водата - падна до 32 км в час.

Капсулата се приводни по план в Тихия океан, в района край бреговете на Сан Диего, Калифорния.

Командирът на мисията Рийд Уайзман съобщи, че той и останалите членовете на екипажа - Кристина Кох, Виктор Глоувър и Джереми Хансен - са „стабилни“ и в добро състояние. „Те са в отлично състояние“, каза Роб Навиас, служител по обществените въпроси в НАСА, който коментираше завръщането им в директното предаване на агенцията. „Кацане по учебник“, коментира говорителят на НАСА Дерол Нейл.

„Хюстън. Чуваме ви ясно и отчетливо“, каза Уайзман след проверка на комуникацията с контрола на мисията. НАСА и американските военни помагат на екипажа да напусне капсулата, след което астронавтите ще бъдат транспортирани до спасителен кораб край тихоокеанското крайбрежие близо до Сан Диего.

За да намали натоварването, "Орион" използва специална техника, наречена "skip entry" (прескачащо навлизане) – подобно на камъче, което се плъзга по повърхността на вода. При завръщането си към Земята космическият кораб достигна скорост над 30 пъти скоростта на звука и беше подложен на температури, равни на около половината от температурата на Слънцето. Благодарение на "прескачането", екипажът изпита две отделни фази на натоварване, като максималните сили бяха около 4g до 5g. Това е значително по-щадящо за астронавтите в сравнение с директното навлизане.

Външната повърхност на топлинния щит се нагря до невероятните 2760°C (около 5000°F). Топлинният щит е изграден от материал, наречен Avcoat. Това е "аблативен" материал, който е съставен от силициеви влакна и епоксидна смола. Той е проектиран да сублимира и да се "рони" контролирано, отнасяйки топлината далеч от капсулата. Avcoat е поставен в над 330 000 клетки на специална пчелна пита от стъклопласт.

Целият процес от първото докосване на атмосферата до приводняването отне около 20 минути.

The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. — NASA (@NASA) 11 април 2026 г.