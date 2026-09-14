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Тристранката прие 443 евро линия на бедност

От линията зависят социалните помощи и парите за хора с ТЕЛК

14 Септ. 2026Обновена
Тристранката ще обсъди днес линията на бедност.
БГНЕС
Тристранката ще обсъди днес линията на бедност.

443 евро ще бъде линията на бедност за 2027 г. Днес известното от юли предложение на правителството мина през Националния съвет за тристранно сътрудничество. В момента този важен показател е 390,63 евро. Линията се определя по специална методика. Увеличението й за следващата година ще е 13,4%.

 

Какво се увеличава с линията на бедност

От линията на бедност зависят помощите за хора с ТЕЛК, социалното подпомагане и др. При размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 347,51 евро до 1 юли 2027 г. се вижда, че близо половината пенсионери отново ще са под линията на бедност, и то доста под нея. Към 1 юли под този праг бяха 1,369 млн. души, или 21,2% от населението на страната, пише в обосновката на решението.

За 2027 г. се предвижда да бъде осигурена финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания на над 800 000 средномесечен брой лица с трайни увреждания над 18-годишна възраст. По Закона за социално подпомагане се очаква да бъдат подпомогнати при равни други условия 82 000 лица и семейства, пише още в мотивите.

Финансовата подкрепа за хората с увреждания се променя по следния начин (изчисленията са на "Сега"):

• от 50 до 70,99% степен на увреждане – 31,01 евро;

• от 71 до 90% степен на увреждане – 66,45 евро;

• над 90% степен на увреждане – 110,75 евро;

• над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – 132,90 евро;

• над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност или наследствена пенсия – 252,51 евро.

За социално слабите по Закона за социално подпомагане диференцираният доход, а оттам и максималната възможна помощ ще бъдат следните:

1. за лице, живеещо само – 219,29 евро;

2. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи – 132,90 евро;

3. за всяко дете до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 132,90 евро;

4. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст – 159,48 евро;

5. за родител, отглеждащ сам дете/деца до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 159,48 евро.

 

ДЕБАТ

Тристранката не постигна съгласие по два законопроекта на депутати от опозицията, които явно няма да имат шанс да бъдат приети, защото срещу тях е и социалното министерство. Единият е за облекчен ред за наемане на младежи на възраст 16-18 г. на работа, внесен от "Демократична България". С него депутатите предлагат от разрешителен, режимът за тази възрастова група да стане уведомителен. Социалното министерство обаче смята, че това няма да защити в пълна степен децата от неблагоприятни условия на труд. Против бяха и синдикатите, а дори и една от работодателските организации - БТПП. Другият законопроект е на ГЕРБ и е за промени при срочните договори. Депутатите предлагат тези договори да не се прекратяват, докато тече отпуск по майчинство или за отглеждане на дете. Социалното министерство обаче смята, че това ще породи непредвидимост на договорите. 

Очаквайте подробности от заседанието

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