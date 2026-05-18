Шумната акция срещу имотните измами катастрофира още на старта

Шумната акция срещу имотните измами, в чиято реклама се включиха министър, шеф на СДВР и прокурори, катастрофира в съда още на етап мерки за неотклонение и вече всички арестувани при показната операция са на свобода.

Още при старта й "Сега" припомни, че през последните години МВР и прокуратурата провеждат няколко такива акции, след които обаче не се променя почти нищо. Обичайно след определен период се констатира, че имотната мафия е станала още по-силна, и се провежда следващата показна операция.

И настоящият случай засега не е изключение. В четвъртък и петък бяха направени бомбастични изявления от високопоставени представители на МВР и прокуратура как са арестувани 9 души за имотни измами за десетки милиони евро, че сред тях има бивш нотариус и стар познайник на службите и полицията. После се оказа, че само четирима от тях са обвинени, и то за една единствена имотна измама за имот в "Люлин".

Накрая бе поискано постоянното задържане на въпросните четири лица. Софийският районен съд обаче определи най-леката мярка "подписка" за двама от тях. Другите двама, сред които и бивш нотариус, съдът просто освободи, защото според него не може да се направи извод за наличие на обосновано предположение за извършване на деянието, за което се иска задържане под стража.

Прокуратурата обяви, че ще протестира невземането на мерките и подписките. Досъдебното производство е образувано на 13 май и на този етап са събрани доказателства само по този конкретен повод, признаха от държавното обвинение, въпреки твърденията на МВР, че била разкрита схема за десетки милиони евро. Според прокуратурата по разследването тепърва ще се преценява дали ще се разширява предметът на разследване и какви обвинения ще бъдат повдигани по-нататък.

Адвокатът на един от арестуваните обяви пред журналисти, че в държавата има проблем и той се казва "прокуратура на Република България". "Тези хора не знаят как да формулират едно обвинение, как да го защитят и как да "сготвят" едно искане за вземане на мярка за неотклонение, какви доказателства да съберат по него", коментира той. "Съдът прие, че за двама от обвиняемите няма обосновано предположение, тъй като действията им са след инкриминираната дата, а за другите двама прие, че евентуално са въвели пострадалото лице в заблуждение", добави адвокатът. Според него това е гражданскоправен спор. "Формулираното обвинение е подигравка с правото", смята той.