Демерджиев: 9 души са арестувани за имотни измами за милиони евро

15 Май 2026Обновена
Иван Демерджиев
БГНЕС
Иван Демерджиев

9 души са арестувани за имотни измами за десетки милиони евро в София. Това обяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев.  Той уточни, че на 4 от тези лица са повдигнати вече обвинения. "Тази акция едва сега започва. Става въпрос за доста сериозна схема за имотни измами, която ще разплетем изцяло. Ще се постараем да разплетем тази схема възможно най-високо по нейния вертикал", закани се той.

"Много време е продължавала тази схема, огромни са щетите, говорим за десетки милиони в евро към момента. За съжаление, доста продължително и доста необезпокоявано се е развивала тази дейност", коментира още Демерджиев и добави: "Още преди да стана министър на вътрешните работи казах, че по места има доста нотариуси, които извършват незаконни дейности".

Ден по-рано СДВР проведе зрелищни акции в различни райони на столицата, които, според полицията, са насочени срещу имотната мафия. Още тогава стана ясно, че са арестувани няколко души, които са били задържани няколко пъти през последните години по същите подозрения. През последните години МВР и прокуратурата проведоха няколко такива акции, след които обаче не се променя почти нищо. Обичайно след определен период се констатира, че имотната мафия е станала още по-силна и се провежда следващата показна операция.

Сегашната спецакция тръгна в четвъртък от кв. "Факултета", където е бил задържан един от ключовите участници - мъж, известен с прякора Джеймса. Жертвите на престъпната група са били предимно възрастни хора с психически заболявания или без близки роднини. 

БНТ твърди, че сред арестуваните е и бивш софийски нотариус, който от 2010 г. бил с отнети права заради имотни измами, а 9 г. по-късно е бил задържан, отново при акция на СДВР - срещу група на ромски барон в "Малашевци" и "Орландовци". 

Информацията до момента сочела, че групата на Джеймса е извършила стотици имотни измами за десетки милиони лева. Операцията на СДВР се провежда на няколко адреса в София. Атакувани са места във  "Факултета", "Люлин", центъра на столицата.

Кадрови промени и охрана

Той каза още, че не планира да прави промени в регионалните дирекции преди да се е запознал с работата на всяка една и с резултатите. Ще бъдат поставени задачи и когато стане ясно как се изпълняват те, ще се прецени дали ще правят промени.

По отношение на използването на охрана Демерджиев каза, че условията за ползването и снемането на охрана ще бъдат еднакви за всички”. На въпрос трябва ли депутати да бъдат охранявани от Националната служба за охрана (НСО), Демерджиев отговори, че трябва първо да се преценят възможностите на НСО колко лица могат да се охраняват и да се прецени кой ще бъде кръгът от охранявани лица. "После идва жандармерията, има и Бюро за защита на свидетели и Бюро, което защитава магистратите. Много прецизно трябва да се разпределят между тези структури хората, които ще се охраняват. Хора без възможност за охрана не трябва да има", посочи министърът.

Акциите едва сега започват, каза Демерджиев. „Искам да предупредя институциите, че линията за противодействие на корупцията ще бъде сред основните в работата на МВР. Всеки, който позволява да се развиват подобни практики, сам ще се превърне в клиент на правоохранителни органи“, каза министърът. Разчитаме на сигнали и призовавам гражданите, защото със сигурност потърпевшите от такива схеми са много повече. Ще направим необходимото да бъдат разследвани всички подобни схеми на територията на цялата страна, увери вътрешният министър.

