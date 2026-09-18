Разкрита е измама с апартамент за над 1 млн. евро в София

СДВР предотврати опит за неправомерно придобиване на недвижим имот в центъра на София. Това става ясно от съобщение на МВР.

Разкритията са станали след акция в нотариална кантора в столицата. Полицията разполагала с информацията, че в кантората е представен фалшиво завещание.

Измамниците целели чрез неистинския документ да придобият апартамент в идеалния център на София, с площ около 140 кв. м. По данни на полицията пазарната цена на имота е между 8000 и 15 000 евро на квадратен метър.

В хода на акцията са задържани три лица - двама мъже и една жена. Две от лицата са криминално проявени.

Извършени са процесуално-следствени действия, включително претърсвания на адреси и моторни превозни средства с цел установяване на съпричастността на тримата и документиране на престъпната дейност. Материалите са предадени на прокуратурата. Арестуваните са привлечени към наказателна отговорност.