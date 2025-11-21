Медия без
МВР спря измама за стотици хиляди левове с апартамент в София

Арестуван е мъж, който пробвал да изкара данъчна оценка с фалшиво американско пълномощно

Днес, 13:05
Опит за имотна измама за стотици хиляди левове с апартамент в София бе спрян от служители на отдел „Икономическа полиция“ – СДВР. С това се похвали МВР в официално съобщение.

В него вътрешното министерство разказва, че на 17 ноември в отдела постъпва сигнал за представено пред „Общински приходи – Красно село“ пълномощно на английски език с нотариална заверка от американски нотариус, за което има съмнение, че е неистинско. На място се установява, че двама мъже са поискали удостоверение за данъчна оценка на апартамент в кв. „Борово“, вероятно с цел последваща продажба. Документът е представен от името на реалната собственичка – 75-годишна жена, живееща в САЩ. Проверката потвърждава, че пълномощното е фалшиво.

Ден по-късно при специализирана полицейска операция са задържани трима мъже. Двама от тях, на 42 и 67 години, се явяват повторно в „Общински приходи – Красно село“, за да получат удостоверението за данъчна оценка. Задържан е и 40-годишен мъж, който ги придружава с автомобил. При последвалите обиски и претърсвания са иззети документи, свързани с имота, както и оригиналът на неистинското пълномощно.

След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура 67-годишният мъж е привлечен като обвиняем и му е наложена мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

