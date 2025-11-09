Варненски полицаи пресякоха опит за имотна измама

Опит за имотна измама осуетиха варненски полицаи. Установени са трима измамници, съобщи БНТ. Те са се опитали да придобият недвижим имот в село Близнаци по схемата с така наречената обстоятелствена проверка – процедура за доказване на собственост. Измамниците са искали да придобият имота на възрастен мъж от село Близнаци, починал в началото на годината. Той е живеел сам, нямал е семейство и деца.

Наскоро след смъртта му обаче в имота се появили непознати хора. Съседка ги вижда и ги пита какво правят в имота. Измамниците не могат да обяснят. Жената вика полиция.

Престъпната схема е проста. Измамниците подават молба в съответната общинска администрация за обстоятелствена проверка. Това е процедура за доказване на собственост. Плаща се данъкът на имота няколко години назад, намират се трима свидетели, които потвърждават пред нотариус, че лицето е стопанисвало имота, и така то се сдобива с документ за собственост. Осуетеният опит за измама не е единственият в община Аврен. Кметът на община Аврен Емануил Манолов казва пред БНТ: „Ние имахме подобен случай в Аврен, в който ставаше въпрос за добиване по обстоятелствена проверка на апартаменти, собственост на чужди граждани. Отказахме да издадем документи… и лицето, което се опитваше да се сдобие с тези имоти, успя да ни осъди и платихме хиляди левове обезщетение, заради това, че сме спрели подобна процедура.”

От началото на годината досега в Районна прокуратура – Варна са заведени 27 преписки по жалби на собственици на имоти, станали обект на измама. Заместник районният прокурор Пламен Иванов коментира: „На теория процедурата е формализирана и контролируема, но в практиката възникват съществени слабости, свързани най-вече с даването на неверни показания при извършването на обстоятелствените проверки. Нужни са редица законодателни промени, не само в наказателно-правната уредба, а и в специалните закони, свързани с нотариалната дейност и собствеността.”