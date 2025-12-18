Медия без
Депутатите въведоха затвор за нелегални старчески домове

Промените в НК предвиждат до 5 г. лишаване от свобода за предоставяне на социални услуги без лиценз

Днес, 12:53
Потресаващите кадри от проверките по нелегалните домове за възрастни.
Колаж/БГНЕС
Потресаващите кадри от проверките по нелегалните домове за възрастни.

До 5 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лв. се въвеждат за хора, които предоставят социални услуги за подслон или резидентна грижа без лиценз. Това строго наказание ще се налага, когато нарушителят вече е бил наказан по административен ред за такова деяние. Новите текстове в Наказателния кодекс бяха приети днес от парламента на второ четене. Те бяха провокирани от разкритията за потресаващи условия в нелегални домове за възрастни.

Новите наказания ще се налагат и на представителите на фирми, които предоставят такива услуги. В първоначалния вариант текстът беше доста по-широк и обхващаше и заплахи за здравето от социалните асистенти, но депутатите ги извадиха от обхвата на промените поради масови критики, че така никой няма да посмее да работи тази работа.

Наказанието става лишаване от свобода от една до шест години и глоба от пет до 12 хил. лв., когато нарушението е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително; когато са използвани документи с невярно съдържание и когато целта е имотна облага. Още по-тежки са наказанията, когато деянието представлява опасен рецидив или е извършено по поръчение на организирана престъпна група - затвор от две до осем години и глоба от 10 до 50 хил. лв.

Лицата, хванати да предоставят социални услуги без лиценз, ще се лишават от права да ги предоставят за 5 г. 

