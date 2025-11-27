Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В 4 области се откриват нови домове за възрастни (галерия)

В тях има място за 100 души, включително и с деменция

Днес, 13:12
Социалното министерство разпространи и галерия с някои от ремонтираните сгради.
МТСП
Социалното министерство разпространи и галерия с някои от ремонтираните сгради.

Пет нови дома за възрастни ще заработят скоро в четири области - Видин, Стара Загора, Варна и Разград. Те са общо за 100 души, тъй като са от новия вид резидентна услуга с малко обитатели и условия, близки до домашна среда, а подготовката им струва 260 000 лв. Появата им е резултат от няколкомесечна кампания на социалното министерство и общините да се намерят ненужни сгради, които бързо могат да се пригодят в домове за възрастни. Тя започна след разкритията за домове на ужасите, в които при потресаващи условия се настаняват възрастни, често само за да си отидат за броени месеци.

Новите места са капка в морето от нуждаещи се, но поне показват, че може да се действа и бързо по тези проблеми, при това без да се харчат милиони.

В село Ракитница, община Брегово, се открива нов център, в който ще бъдат настанени 16 възрастни хора. Домът е основно ремонтиран и е готов да приеме първите потребители, каза кметът на Брегово Илиян Бърсанов.

В село Николаево - на километри от къщата на ужасите в село Ягода, откъдето започна разплитането на мрежата от нелегални домове, също ще има ново място за настаняване. То ще отвори до 10 дни и ще е за възрастни лица в нетрудоспособна възраст без физически увреждания, съобщи кметът на Николаево Константин Костов.

В село Плешивец, община Ружинци, ще бъде разкрита социалната услуга „Резидентна грижа“ за 15 пълнолетни лица с деменция.

В село Кривица, община Самуил се открива Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с капацитет 15 потребители.

Още един обект е почти готов – в село Аспарухово, община Дългопол, също вече е създадена специализирана среда, в която е възможно да бъде разкрита социалната услуга „Резидентна грижа“ за 40 възрастни хора в надтрудоспособна възраст. Той ще започне да приема обитатели малко по-късно.

При проверките за незаконни домове са отнети 18 лиценза, прекратени са 84 лиценза и са закрити 15 нелегални дома, обобщи социалният министър Борислав Гуцанов. В България има 81 държавни дома за възрастни хора, в които се прави ремонт. Те са с общ капацитет от 5593 места. Има още 61 дома за хора със специфични нужди с капацитет за 4395 места, каза министърът. За да се разкрият нови места, през лятото беше изпратено писмо до общините с молба да се предложат подходящи сгради, които не се ползват. 118 кметове се отзоваха с 238 предложения за сгради, които могат да се превърнат в домове за възрастни хора, като от тях бяха избрани тези, които бяха подходящи за бърза подготовка.

МТСП
МТСП
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

домове за възрастни

Още новини по темата

Нелегални старчески домове се втурнаха да излизат на светло
10 Септ. 2025

В спешен порядък се откриват 9 нови дома за възрастни
04 Септ. 2025

Изненада - министър откри образцов дом за хора с деменция
14 Авг. 2025

Над 400 възрастни са открити досега в нелегални домове
10 Юли 2025

Въвежда се до 8 г. затвор за старчески дом без лиценз
08 Юли 2025

Ние ги затваряме, но те пак ще отворят
03 Юли 2025

Осем възрастни бяха открити в незаконен дом в Суходол
26 Юни 2025

Социалното министерство купува електромобили за домовете
25 Юни 2025

Спешна помощ във Видин напусна сградата си заради дървеници
23 Юни 2025

ИПИ предлага част от болниците да поемат грижата за възрастни
14 Юни 2025

Над 80 дома за възрастни ще бъдат ремонтирани по НПВУ
17 Март 2025

За едни има умна гривна, а за други няма даже топъл обяд
09 Февр. 2025

9 души умират за 8 месеца в незаконен старчески дом
13 Септ. 2023

Трагедията в старческия дом във Варна се оказа предизвестена
09 Май 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д