В 4 области се откриват нови домове за възрастни (галерия)

Пет нови дома за възрастни ще заработят скоро в четири области - Видин, Стара Загора, Варна и Разград. Те са общо за 100 души, тъй като са от новия вид резидентна услуга с малко обитатели и условия, близки до домашна среда, а подготовката им струва 260 000 лв. Появата им е резултат от няколкомесечна кампания на социалното министерство и общините да се намерят ненужни сгради, които бързо могат да се пригодят в домове за възрастни. Тя започна след разкритията за домове на ужасите, в които при потресаващи условия се настаняват възрастни, често само за да си отидат за броени месеци.

Новите места са капка в морето от нуждаещи се, но поне показват, че може да се действа и бързо по тези проблеми, при това без да се харчат милиони.

В село Ракитница, община Брегово, се открива нов център, в който ще бъдат настанени 16 възрастни хора. Домът е основно ремонтиран и е готов да приеме първите потребители, каза кметът на Брегово Илиян Бърсанов.

В село Николаево - на километри от къщата на ужасите в село Ягода, откъдето започна разплитането на мрежата от нелегални домове, също ще има ново място за настаняване. То ще отвори до 10 дни и ще е за възрастни лица в нетрудоспособна възраст без физически увреждания, съобщи кметът на Николаево Константин Костов.

В село Плешивец, община Ружинци, ще бъде разкрита социалната услуга „Резидентна грижа“ за 15 пълнолетни лица с деменция.

В село Кривица, община Самуил се открива Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция с капацитет 15 потребители.

Още един обект е почти готов – в село Аспарухово, община Дългопол, също вече е създадена специализирана среда, в която е възможно да бъде разкрита социалната услуга „Резидентна грижа“ за 40 възрастни хора в надтрудоспособна възраст. Той ще започне да приема обитатели малко по-късно.

При проверките за незаконни домове са отнети 18 лиценза, прекратени са 84 лиценза и са закрити 15 нелегални дома, обобщи социалният министър Борислав Гуцанов. В България има 81 държавни дома за възрастни хора, в които се прави ремонт. Те са с общ капацитет от 5593 места. Има още 61 дома за хора със специфични нужди с капацитет за 4395 места, каза министърът. За да се разкрият нови места, през лятото беше изпратено писмо до общините с молба да се предложат подходящи сгради, които не се ползват. 118 кметове се отзоваха с 238 предложения за сгради, които могат да се превърнат в домове за възрастни хора, като от тях бяха избрани тези, които бяха подходящи за бърза подготовка.