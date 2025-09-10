Медия без
Нелегални старчески домове се втурнаха да излизат на светло

В коалицията не харесаха промените в НК, с които се въвежда затвор за застрашаване здравето на потребителите

10 Септ. 2025Обновена
Тези шокиращи кадри от нелегални домове за възрастни накараха управляващите да напишат скоростно промени в НК.
Предложените промени за въвеждане на затвор и по-тежки глоби за предоставяне на незаконни или застрашаващи здравето социални услуги са довели до наплив от желаещи да излязат на светло. Това съобщи зам.-министърът на социалната политика Иван Кръстев днес в парламента. Според него, част от тези нови доставчици вероятно до този момент са оперирали извън рамките на закона. Напоследък са намалели и сигналите за незаконни "стаи под наем", в каквито преди 2-3 месеца при шокиращи условия бяха открити възрастни хора в безпомощно състояние.

Самите промени днес минаха първо четене във водещата правна комисия и в социалната комисия на парламента. Там се видя интересен разнобой в управляващата коалиция по новите текстове в НК и други закони, написани скоростно след всеобщия шок от разкритията. ИТН и ГЕРБ критикуваха доста проекта на правителството, като ИТН даже гласуваха "въздържал се", а ГЕРБ гласуваха "за" със заявка да го редактират между първо и второ четене.

Предложението на кабинета е в НК да се запише нов текст, според който всеки, който осигурява услуга за резидентна грижа, подслон или асистентска подкрепа, в нарушение на стандартите за качество и с това изложи на опасност живота или здравето на потребител, ще се наказва с лишаване от свобода до 3 г. или с пробация. Този твърде широк текст се оказа проблемен за депутати от почти всички парламентарни групи.

Защо асистентската подкрепа е включена в този текст и как ще защитим асистента, ако се стигне до набеждаване, попита Илиана Жекова от ГЕРБ в социалната комисия. Според нея, промените ще принудят асистентите да работят под огромно напрежение, че някой ще ги набеди. Жекова поиска асистентите да бъдат изведени в отделен текст.

Цветан Предов от ИТН не беше дипломатичен като Жекова, а съвсем остро критикува промените, изхождайки и от собствения си опит в системата. "Не си даваме ясна сметка какви ще са последствията. Недопустимо е да има такива неясни текстове. Има изключително кадърни доставчици и служители, а вие слагате под общ знаменател абсолютно всички", коментира Предов. Според него, законопроектът въвежда "прекалена криминализация", ще бъде удар върху малките доставчици, ще концентрира услугата в ръцете на големите играчи и ще се използва за административен натиск. Предов поиска новите текстове да отпаднат изцяло или да се преработят и заплаши, че в противен случай ще гласува "против".

Хасан Адемов от АПС посочи, че и сега в законите има достатъчно текстове, които дават права на Агенцията за качество на социалните услуги да правят проверки. Агенцията всъщност непрекъснато се оплаква, че не я пускат да проверява, като понякога даже присъствието на полиция не помага за това. "Да не направим така, че да накажем някого, който няма намерение за обогатяване", попита Адемов. И призова текстовете да въведат наказания, които се отнасят само до тези, които действително се възползват от правото да печелят от здравето и нещастието на хората.

"Проблемите няма да бъдат решени единствено с репресивни мерки и санкции. Има огромен недостиг на услуги и хора, които да работят в тях. Има проблеми с тяхното планиране, обучение, възнаграждение. Искаме конкретни стъпки и действия по тези въпроси", коментира и Деница Сачева (ГЕРБ). "Подобни престъпления трябва да се преследват с цялата строгост на закона, но не оставаме с впечатление, че се използват сегашните възможности на законодателството, за да се преследват хората от репортажите", допълни тя. И също предупреди, че хората на терен може да се окажат обект на още по-големи затруднения.

В крайна сметка най-силна подкрепа на проекта даде Венко Сабрутев от ПП-ДБ, а ГЕРБ гласува "за", защото законопроектът е на МЗ, но с "ясното съзнание, че между първо и второ четене трябва да се преработят текстовете", както каза Сачева.

