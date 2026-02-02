За по-малко от година са затворени 15 незаконни старчески дома

15 нелегални дома за възрастни са затворени, а 19 лиценза за предоставяне на социални услуги са отнети заради нарушения. Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов, след като днес откри ремонтиран дом в Главиница, в който живеят 48 възрастни. От месец предоставянето на такива услуги без лиценз може да се наказва и със затвор, но едва след като са изчерпани административните наказания. За последния случай се разбра преди седмица – за затворен дом в Старозагорско.

Изведените възрастни от нелегални домове са над 550. Кампанията започна след шокиращи разкрития за подобни домове в село Ягода. Тогава от местното кметство обявиха, че за периода от 2020 г. до юни 2025 г. в селото са починали 773 възрастни хора, повечето от тях - в нелегалните домове. Това означава, че е имало смъртен случай на всеки два дни и половина.

С пари от Плана за възстановяване и устойчивост България ремонтира 81 държавни дома за възрастни. Главиница е 12-ият дом, който е готов. Дотук са приключили ремонтите в Елхово, Троян, Долна Митрополия, Кула, Крумовград, Ружинци, Димово, Алфатар, Мездра, Видин, Гълъбово. Дефицитът в тези услуги у нас е огромен, като много семейства са в безизходица за близките си, а има и много възрастни, които са изоставени без никаква помощ.