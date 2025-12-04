Медия без
Депутатите спасяват личните асистенти от затвор

Новите наказания за незаконни домове за възрастни са на финалната права

Днес, 06:57
Кадри от потресаващите условия, в които възрастни хора бяха на ръба на живота и смъртта.
Кадри от потресаващите условия, в които възрастни хора бяха на ръба на живота и смъртта.

Личните асистенти няма да влязат в обхвата на новите текстове от Наказателния кодекс, с които се въвежда затвор за нелегални домове за възрастни. Това се вижда от доклада на правната комисия в НС за второто четене на промените, написани скоростно след разкритията за потресаващи условия на живот в потайни домове за възрастни.

Предложените от правителството текстове в НК предвиждаха всеки, който осигурява услуга за резидентна грижа, подслон или асистентска подкрепа в нарушение на стандартите за качество, и с това изложи на опасност живота или здравето на потребител, да се наказва с лишаване от свобода до 3 г. или с пробация. Този твърде широк текст беше силно критикуван при първото четене заради това, че включва и асистентите. Депутатите се опасяваха, че те ще работят под огромно напрежение да не бъдат набедени в тормоз и че няма да има кандидати за такава работа.

Между първо и второ четене депутати от ГЕРБ и БСП са предложили промени, с които изцяло премахват този текст и именно това вероятно ще гласува и мнозинството. Така в НК ще остане друг текст за въвеждане на наказателна отговорност, но само за предоставяне на услуга без лиценз. В редактирания си от депутатите вариант той гласи, че "който предоставя социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или социална услуга за осигуряване на подслон без лиценз, който се изисква по закон, след като е бил наказан по административен ред за такова деяние, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от 1000 до 5000 лв.". С други думи, за да се стигне до затвор, първо ще трябва да е наложено административно наказание за работа без лиценз, а общата формулировка за създаване на опасност за живота и здравето отпада.

Промените в НК трябваше да се гледат на второ четене в пленарна зала в четвъртък, но времето не стигна заради дългите пререкания за действията на МВР по време на провокациите след протеста в понеделник. Още при влизането им в парламента от социалното министерство обявиха, че много институции са започнали да подават документи за легализиране на дейността си.

