Влезе в сила затворът за нелегални домове за възрастни

Pixabay Лицата, хванати да предоставят социални услуги без лиценз, ще се лишават от права да ги предоставят за 5 г.

Предоставянето на социални услуги без лиценз вече може да се наказва със затвор. По-високи са и санкциите за такива нарушения. Това напомнят от Агенцията за качество на социалните услуги, след като на 30 декември влязоха в сила промените в Наказателния кодекс. Те бяха инициирани, след като миналата пролет бяха открити възрастни в критично състояние, настанени при потресаващи условия в нелегални домове.

Новите наказания са до 5 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лв., като те ще се налагат на хора, които предоставят социални услуги за подслон или резидентна грижа без лиценз. Това строго наказание ще се налага, когато нарушителят вече е бил наказан по административен ред за такова деяние.

Наказание лишаване от свобода от една до шест години и глоба от пет до 12 хил. лв. ще се налага, когато нарушението е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително; когато са използвани документи с невярно съдържание и когато целта е имотна облага. Още по-тежки са наказанията, когато деянието представлява опасен рецидив или е извършено по поръчение на организирана престъпна група - затвор от две до осем години и глоба от 10 до 50 хил. лв.