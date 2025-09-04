Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В спешен порядък се откриват 9 нови дома за възрастни

Днес, 12:11
Борислав Гуцанов
БГНЕС
Борислав Гуцанов

Девет сгради ще бъдат пригодени в спешен порядък в домове за възрастни с над 250 места. Сградите са избрани сред 238 обекта с отпаднала необходимост, които общините предложиха на социалното министерство за преустройство. За въпросните девет сгради е преценено, че ще изискват минимални средства за ремонт. Това съобщи тази сутрин социалният министър Борислав Гуцанов пред БНТ. Населените места, където са тези сгради, не са оповестени все още.

От началото на годината Агенцията за качеството на социалните услуги е извършила 640 проверки, отнети са 17 лиценза на доставчици на социални услуги, които не изпълняват изискванията за качество, и са прекратени лицензите на 75 фирми. 

По линия на Плана за възстановяване и устойчивост има и близо 800 млн. лв. за 254 нови социални услуги за хора с увреждания и 81 дома за стари хора.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

домове за възрастни, старчески домове

Още новини по темата

Изненада - министър откри образцов дом за хора с деменция
14 Авг. 2025

Над 400 възрастни са открити досега в нелегални домове
10 Юли 2025

Разкриха пореден нелегален дом за възрастни хора - в Бургаско
09 Юли 2025

Въвежда се до 8 г. затвор за старчески дом без лиценз
08 Юли 2025

Ние ги затваряме, но те пак ще отворят
03 Юли 2025

И хоспис в Русенско бе затворен след нарушения
28 Юни 2025

Осем възрастни бяха открити в незаконен дом в Суходол
26 Юни 2025

Социалното министерство купува електромобили за домовете
25 Юни 2025

Спешна помощ във Видин напусна сградата си заради дървеници
23 Юни 2025

Засега МС не обсъжда ръст на пенсиите с приемането на еврото
21 Юни 2025

Старчески дом с джакузи и фитнес строи Бургас
16 Юни 2025

ИПИ предлага част от болниците да поемат грижата за възрастни
14 Юни 2025

773 възрастни са починали в Ягода за 5 години
13 Юни 2025

Kъщите на ужасите и ужасното лицемерие
12 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар