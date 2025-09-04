В спешен порядък се откриват 9 нови дома за възрастни

Девет сгради ще бъдат пригодени в спешен порядък в домове за възрастни с над 250 места. Сградите са избрани сред 238 обекта с отпаднала необходимост, които общините предложиха на социалното министерство за преустройство. За въпросните девет сгради е преценено, че ще изискват минимални средства за ремонт. Това съобщи тази сутрин социалният министър Борислав Гуцанов пред БНТ. Населените места, където са тези сгради, не са оповестени все още.

От началото на годината Агенцията за качеството на социалните услуги е извършила 640 проверки, отнети са 17 лиценза на доставчици на социални услуги, които не изпълняват изискванията за качество, и са прекратени лицензите на 75 фирми.

По линия на Плана за възстановяване и устойчивост има и близо 800 млн. лв. за 254 нови социални услуги за хора с увреждания и 81 дома за стари хора.