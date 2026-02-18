Медия без
НС въведе наказание за блудство и при 16-годишни деца

Според депутатите това ще засили защитата на малолетни и непълнолетни срещу сексуална злоупотреба

Днес, 10:50
147 депутати подкрепиха предложението.
Илияна Димитрова
В парламента одобриха на първо четене законови промени, с които възрастта, в която се наказва блудството с деца, се повишава от 14 на 16 години. Това стана с поправки в Наказателния кодекс, внесени от ДПС и одобрени от 147 депутати от всички парламентарни групи, с изключение на "Възраждане", която се въздържа.

Предложението е внесено още през септември м.г., изобщо не е разглеждано в парламентарните комисии и сега направо беше вкарано в пленарна зала. Като мотив вносителите посочват "ескалацията на случаите на сексуална злоупотреба с малолетни и непълнолетни", като смятат, че с промените се засилва защитата на децата.

Досега Наказателният кодекс е приемал 14-годишните като пълноценно осъзнаващи последиците от действията си. Според ДПС това допускане е "в разрез с добрите нрави, здравите семейни устои и условия за превенция" и затова групата на Делян Пеевски предлага тази възраст да се увеличи на 16 години. Пленарната зала подкрепи предложението без дебат.

