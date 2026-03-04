Медия без
НС завиши наказанията за сексуално насилие срещу деца

Не бяха одобрени предложения да се криминализира създаването на детска порнография с изкуствен интелект

Днес, 13:52
БГНЕС

С единодушие Народното събрание одобри промени в Наказателния кодекс, които утежняват наказанията за сексуално насилие срещу деца. Поправките бяха предложени от ДПС, но получиха подкрепата и на останалите парламентарни групи днес, когато бяха приети на второ четене.

Промените засегнаха действащите разпоредби на кодекса, засягащи посегателствата срещу деца до 14-годишна възраст – блудство, съвкупление, проституция, порнография и др. Сега обхватът на наказанията за такива престъпления ще се разшири, за да обхване и децата до 16-годишна възраст. Според вносителите това ще възпре "ескалацията на случаите на сексуална злоупотреба с малолетни и непълнолетни".

Не бяха одобрени предложения на ПП-ДБ да се криминализира създаването на порнографско съдържание на деца под 16 години с изкуствен интелект. За него гласуваха само депутатите от ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ и по няколко от ГЕРБ и "Величие". Дебат по темата нямаше.

