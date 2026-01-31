Осъдиха за сексуално насилие актьор индианец от „Танцуващият с вълци“

Съдебно жури в Невада осъди актьора от филма „Танцуващия с вълци“ Нейтън Преследващия кон (Nathan Chasing Horse) за сексуално насилие върху жени и момичета от коренното население – случай, който разтърси индианската общност в САЩ, съобщава „Индипендънт“. Съдебните заседатели в Лас Вегас признаха Нейтън за виновен по 13 от 21 обвинения, които му бяха повдигнати, предимно свързани с жертва, била едва на 14 години, когато насилието върху нея е започнало. Актьорът от индиански произход беше оправдан по някои от обвиненията, свързани с по-възрастна жертва, описана като негова съпруга.

49-годишният Нейтън Преследващия кон е заплашен от минимум 25 години затвор, като произнасянето на присъдата е насрочено за 11 март. Прокурорите са заявили, че той е използвал статута си на знахар от племето лакота, за да подлага на сексуални посегателства жени и момичета от коренното население. Присъдата идва след упорити усилия актьорът да бъде подведен под отговорност след ареста му през 2023-та и повдигането на обвиненията.

„Докато се четеше съдебното решение, Преследващия кон остана безмълвен, а жертвите и поддръжниците им, които носеха жълти панделки в знаяк на съпричастност, се прегръщаха в коридора. Уилям Роулс, главният заместник-окръжен прокурор на окръг Кларк, изказа благодарност към жените, които са го обвинили в нападение, за това, че са дали показания. „Надявам се, че хората, които се оплакаха през годините срещу Нейтън, ще намерят малко спокойствие“, каза той“, пише изданието. Три жени дадоха показания по време на процеса, а съдебните заседатели постановиха осъдителни присъди по обвинения, свързани и с трите.

Адвокатът на защитата Крейг Мълър заявява пред Асошиейтед прес, че ще поиска нов процес и че е объркан и разочарован от решението на съдебните заседатели. Той изтъква, че има някои „основателни съмнения относно искреността на обвиненията“.

По време на триседмичния процес съдебните заседатели изслушаха три жени, които твърдят, че Преследащия кон ги е нападнал сексуално, като някои от тях са били непълнолетни по това време. Заместник-окръжният прокурор Бианка Пучи разказа по време на встъпителните си изявления, че главната обвинителка е била на 14 години през 2012 г., когато Прелследващия кон й е казал, че духовете искат тя да се откаже от девствеността си, за да спаси майка си, която е била диагностицирана с рак. След това той я е насилил сексуално и я заплашил, че ако каже на някого, майка й ще умре. В заключителните си изявления Пучи посочи, че в продължение на почти 20 години Нейтън е „плел мрежа от злоупотреби“, в която е хванал много жени.

Мълър от името на защитата пък изтъкна в заключителните си изявления, че няма доказателства, включително и очевидци. Той постави под въпрос достоверността на твърденията на главната обвинителка, описвайки я като „презряна жена“. От обвинението обаче контрират, че случаите на сексуално посегателство рядко имат очевидци и най-често стават при закрити врати.

„Танцуващият с вълци“ е един от най-известните филми с участието на актьори индианци. След като през 1990 г. се снима в лентата на Кевин Костнер, която впоследствие получава 7 награди „Оскар“, Преследващия кон започва да пътува из Северна Америка и да извършва лечебни ритуали. Делото срещу него идва в момент, когато властите в САЩ реагират все по-активно на епидемията от насилие срещу индиански жени.

Нейтън Преследващия кон е роден в резервата „Роузбъд“ в Южна Дакота и е най-известен с ролята си на Голямата усмивка във филма на Кевин Костнър „Танцуващият с вълци“. Той е обвинен в сексуални престъпления и в други щати на САЩ и в Канада. Прокурорите определиха осъдителната присъда като ясно послание, че посегателствата няма да бъдат толерирани, независимо от публичния имидж на извършителя.