Кръгла маса в парламента положи основи на нов Закон за спорта

Народно събрание Основният вносител Калоян Иванов (в гръб) и екипът му представят законопроекта пред участниците и гостите на кръглата маса в парламента.

Генерални промени в Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) бяха обсъдени днес на кръгла маса в Народното събрание. Организатор на дискусията беше депутатът от "Демократична България" и бивш баскетболен национал Калоян Иванов, който е и бъдещ вносител на законопроекта.

Сред участниците бяха представители на редица водещи спортни федерации и клубове. В дискусията се включиха председателят на асоциацията на спортните федерации Иван Ценов, президентът на баскетболната федерация Георги Глушков, баскетболният треньор Константин Папазов, президентът на федерацията по хандбал Росен Добрев, вицепрезидентът на федерацията по ски Георги Бобев, изп. директор на БФС Андрей Петров, собственикът на баскетболния "Рилски спортист" Петър Георгиев, президентът на волейболния ЦСКА Александър Попов, собственикът на футболния "Локомотив" (Пловдив) Христо Крушарски, изп. директор на футболния "Септември" (София) Кристиян Добрев.

Сред представителите на медиите бяха водещите спортни журналисти Камен Алипиев и Николай Кръстев. Имаше и много гости.

Изненадващо, нямаше нито един представител на управляващата партия "Прогресивна България". Липсваше включително депутатът и виден волейболен деятел Владимир Николов, който освен всичко друго е и зам.-председател на парламентарната комисия по въпросите на младежта и спорта. Нямаше го и президента на волейболната федерация Любомир Ганев, като стана ясно, че и двамата са отклонили поканата в последния момент.

"Любопитното е, че те бяха първите които я приеха, и впоследствие станаха единствените, които я отказаха - сподели Калоян Иванов пред присъстващите на кръглата маса. - Вчера вечерта получихме имейл, че имат други ангажименти с други хора. За по-сигурно го бяха пратили и на другите хора, за да знаят и те, че имат ангажимент с тях."

Основните акценти в законопроекта за изменение и допълнение на ЗФВС са концентрирани върху начините за финансиране и привличане на инвестиции:

- въвеждане на механизъм за преотстъпване на до 20% от корпоративния данък в полза на спорта;

- осигуряване на устойчив и дългосрочен модел за финансиране чрез участие на частния сектор;

- подкрепа на спорта за високи постижения, детско-юношеския спорт и спортната инфраструктура;

- насърчаване на инвестициите в изграждането, модернизацията и поддръжката на спортни обекти с обществено предназначение;

- намаляване на зависимостта на спортните организации от държавното финансиране;

- гарантиране на прозрачност, отчетност и публичен контрол при разходването на средствата.

"Първо, трябва да има ясни и прозрачни правила за финансиране. В момента много клубове и федерации зависят от модела "просия или рекет". Този модел държи спорта зависим. Това трябва да се замени с обективни критерии - резултати, развитие на млади състезатели, масовост и реална дейност - посочи Калоян Иванов. - Второ, трябва законова рамка, която да насърчава частното финансиране. Бизнесът трябва да има стимул да инвестира в спорта. Така клубовете няма да разчитат само на държавата. Трето - повече самостоятелност на федерациите, но срещу реална отчетност. Моделът на "вечните кресла" трябва да бъде преустановен. Да бъде въведена мандатност във федерациите. Държавата трябва да поставя рамката и да контролира прозрачността, но не и да се меси в управленските решения."