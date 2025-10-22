Спортът по телевизията - 23 октомври

Евроспорт 1

01:00 Колоездене: СП на писта, Сантяго

12:00 Колоездене: "Тур дьо Франс", представяне на маршрута за 2026 г.

15:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", III кръг, Джъд Тръмп - Гари Уилсън

16:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", III кръг, Съ Дзяхуей - Джон Хигинс

21:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", III кръг

22:00 Снукър: "Северна Ирландия Оупън", III кръг, Тепчая Ун-ну - Джак Лисовски

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Кливланд Кавалиърс"

22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Екзитър" - "Плимут"

Макс спорт 4

03:30 Футбол: Копа Либертадорес, 1/2-финал, първи мач, "Фламенго" - "Расинг Клуб"

19:45 Футбол: Лига Европа, "Фейенорд" - "Панатинайкос"

22:00 Футбол: Лига Европа, "Рома" - "Виктория" (Пилзен)

Диема спорт 3

04:30 НБА: "Далас Маверикс" - "Сан Антонио Спърс"

Макс спорт 3

06:00 Голф: "Дженезис Чемпиъншип", I ден

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Феликс Оже-Алиасим - Марин Чилич

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Жауме Мунар - Бен Шелтън

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Базел, Каспер Рууд - Стан Вавринка

22:00 Футбол: Лига Европа, "Йънг Бойс" - "Лудогорец"

БНТ 3

10:00 Тенис (юноши): Финали на ITF до 18 г., Чънду, Александър Василев - Оскари Палданиус

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Матео Беретини - Камерън Нори

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Даниил Медведев - Корентен Муте

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Матео Арналди - Александър Зверев

19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Виена, Яник Синер - Флавио Коболи

21:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Монако"

Нова спорт

13:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Тампайнс" - "Поханг Стийлърс"

15:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Банкок Юнайтед" - "Лайън Сити Сейлърс"

Макс спорт 2

19:45 Футбол: Лига Европа, "Гоу Ахед Ийгълс" - "Астън Вила"

21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Жалгирис"

bTV Action

19:45 Футбол: Лига Европа, "Фенербахче" - "Щутгарт"

22:00 Футбол: Лига Европа, "Нотингам" - "Порто"

Ринг

19:45 Футбол: Лига на конференцията, АЕК - "Абърдийн"

22:00 Футбол: Лига Европа, "Лил" - ПАОК