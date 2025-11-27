Спортът по телевизията - 30 ноември

Макс спорт 1
04:30 Голф: Австралийски шампионат на PGA, IV ден
18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Акуа Сан Бернард" (Кунео)
20:00 НФЛ: "Каролина Пантърс" - "Лос Анджелис Рамс"
00:00 НХЛ: "Каролина Хърикейнс" - "Калгари Флeймс"
Макс спорт 2
06:35 Суперкарс: Аделаида, трето състезание
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Монтана" - "Нефтохимик"
23:20 НФЛ: "Питсбърг Стийлърс" - "Бъфало Билс"
Евроспорт 2
09:50 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, 10 км масов старт
10:50 Ски бягане (мъже): СК в Рука, 20 км масов старт
15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг, Нийл Робъртсън - Жулиен Льоклер
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, I кръг, Марк Уилямс - Дейвид Гилбърт
Евроспорт 1
09:55 Ски скокове (мъже): СК в Рука, голяма шанца, квалификация
11:05 Ски скокове (жени): СК във Фалун, малка шанца
12:45 Ски бягане (жени): СК в Рука, 20 км масов старт
13:50 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, голяма шанца
14:55 Биатлон: СК в Йостерсунд, единична смесена щафета
15:45 Ски скокове (мъже): СК в Рука, голяма шанца
17:35 Биатлон: СК в Йостерсунд, смесена щафета
18:50 Ски (жени): СК в Копър Маунтин, слалом, I манш
21:45 Ски (жени): СК в Копър Маунтин, слалом, II манш
ТВ 1
10:00 Ръгби: държавно първенство, "Валяците" (Перник) - НСА (София)
14:00 Ръгби: държавно първенство, "Балкански котки" (Берковица) - "Янтра" (Габрово)
БНТ 3
10:30 Естетическа групова гимнастика: СП в Самоков, финали, девойки
12:30 Естетическа групова гимнастика: СП в Самоков, финали, жени
14:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦСКА - "Марица"
Диема спорт
12:30 Футбол: Първа лига, "Славия" - "Добруджа"
15:00 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Ботев" (Враца)
17:30 Футбол: Първа лига, "Левски" - "Септември" (София)
22:00 НБА: "Юта Джаз" - "Хюстън Рокетс"
01:00 НБА: "Портланд Трейл Блейзърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
Макс спорт 3
13:30 Футбол: Серия А, "Лече" - "Торино"
16:00 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Интер"
19:00 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Фиорентина"
21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Наполи"
Ринг
14:00 Футбол: Премиършип, "Хибърниън" - "Селтик"
16:00 Футбол: Ередивизи, "Телстар" - "Фейенорд"
17:45 Футбол: Ередивизи, "Твенте" - АЗ "Алкмаар"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Ещрела" (Амадора)
22:30 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Ещорил"
Диема спорт 2
14:00 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Манчестър Юнайтед"
16:05 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Ливърпул"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Арсенал"
21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Нант"
Диема спорт 3
14:00 Формула 2: ГП на Катар, състезание
18:00 Формула 1: ГП на Катар, състезание
20:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Майнц 05"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Реал Сосиедад" - "Виляреал"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Бетис"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Еспаньол"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Реал" (Мадрид)
Нова спорт
16:05 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Уулвърхемптън"
18:30 Футбол: Бундеслига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Волфсбург"
21:00 Футбол: Суперлига, "Панатинайкос" - АЕК