Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 12 март

Днес, 06:06

Евроспорт 2

14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", IV етап
16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, V етап
19:00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, I ден

Евроспорт 1

14:10 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Монтафон, крос
16:00 Биатлон (мъже): СК в Отепя, 10 км спринт
17:35 Ски бягане (мъже и жени): СК в Драмен, спринт

Нова спорт

14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, реванш, "Тампайнс Роувърс" - "Банкок Юнайтед"

Макс спорт 1

15:00 WRC: рали "Кения", SS1 Камп Моран 1
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал, Артур Фис - Александър Зверев
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал, Лърнър Тиен - Яник Синер
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал, Джак Дрейпър - Даниил Медведев 
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал, Карлос Алкарас - Камерън Нори

БНТ 3

17:55 Волейбол (жени): Демкас лига, "Миньор" (Перник) - ЦСКА

bTV Action

19:45 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Болоня" - "Рома"
22:00 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Нотингам" - "Мидтиланд"

Ринг

19:45 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Панатинайкос" - "Бетис"
22:00 Футбол: Лига на конференцията, 1/8-финал, първи мач, "Кристъл Палас" - АЕК (Ларнака)

Макс спорт 3

19:45 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Лил" - "Астън Вила"
22:00 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Селта" - "Олимпик" (Лион)

Макс спорт 4

19:45 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Щутгарт" - "Порто"
22:00 Футбол: Лига на конференцията, 1/8-финал, първи мач, "Фиорентина" - "Раков"

Макс спорт 2

20:00 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Олимпиакос"
01:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Анахайм Дъкс"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 март)
09 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 март)
02 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (23 февруари - 1 март)
23 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)
16 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)
09 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)
02 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)
19 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)
12 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
05 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?