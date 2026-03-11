Спортът по телевизията - 12 март

Евроспорт 2

14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", IV етап

16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, V етап

19:00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, I ден

Евроспорт 1

14:10 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Монтафон, крос

16:00 Биатлон (мъже): СК в Отепя, 10 км спринт

17:35 Ски бягане (мъже и жени): СК в Драмен, спринт

Нова спорт

14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, реванш, "Тампайнс Роувърс" - "Банкок Юнайтед"

Макс спорт 1

15:00 WRC: рали "Кения", SS1 Камп Моран 1

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал, Артур Фис - Александър Зверев

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал, Лърнър Тиен - Яник Синер

02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал, Джак Дрейпър - Даниил Медведев

04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал, Карлос Алкарас - Камерън Нори

БНТ 3

17:55 Волейбол (жени): Демкас лига, "Миньор" (Перник) - ЦСКА

bTV Action

19:45 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Болоня" - "Рома"

22:00 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Нотингам" - "Мидтиланд"

Ринг

19:45 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Панатинайкос" - "Бетис"

22:00 Футбол: Лига на конференцията, 1/8-финал, първи мач, "Кристъл Палас" - АЕК (Ларнака)

Макс спорт 3

19:45 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Лил" - "Астън Вила"

22:00 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Селта" - "Олимпик" (Лион)

Макс спорт 4

19:45 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Щутгарт" - "Порто"

22:00 Футбол: Лига на конференцията, 1/8-финал, първи мач, "Фиорентина" - "Раков"

Макс спорт 2

20:00 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Олимпиакос"

01:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Анахайм Дъкс"