Спортът по телевизията - 12 март

Евроспорт 2
14:05 Колоездене (мъже): "Тирено Адриатико", IV етап
16:45 Колоездене (мъже): Париж-Ница, V етап
19:00 Голф: PGA тур, Шампионат на играчите, I ден
Евроспорт 1
14:10 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Монтафон, крос
16:00 Биатлон (мъже): СК в Отепя, 10 км спринт
17:35 Ски бягане (мъже и жени): СК в Драмен, спринт
Нова спорт
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/4-финал, реванш, "Тампайнс Роувърс" - "Банкок Юнайтед"
Макс спорт 1
15:00 WRC: рали "Кения", SS1 Камп Моран 1
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал, Артур Фис - Александър Зверев
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал, Лърнър Тиен - Яник Синер
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал, Джак Дрейпър - Даниил Медведев
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс, 1/4-финал, Карлос Алкарас - Камерън Нори
БНТ 3
17:55 Волейбол (жени): Демкас лига, "Миньор" (Перник) - ЦСКА
bTV Action
19:45 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Болоня" - "Рома"
22:00 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Нотингам" - "Мидтиланд"
Ринг
19:45 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Панатинайкос" - "Бетис"
22:00 Футбол: Лига на конференцията, 1/8-финал, първи мач, "Кристъл Палас" - АЕК (Ларнака)
Макс спорт 3
19:45 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Лил" - "Астън Вила"
22:00 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Селта" - "Олимпик" (Лион)
Макс спорт 4
19:45 Футбол: Лига Европа, 1/8-финал, първи мач, "Щутгарт" - "Порто"
22:00 Футбол: Лига на конференцията, 1/8-финал, първи мач, "Фиорентина" - "Раков"
Макс спорт 2
20:00 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Олимпиакос"
01:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Анахайм Дъкс"