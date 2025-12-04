Медия без
Спортът по телевизията - 5 декември

Днес, 03:03

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Сейнт Луис Блус"
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Нефтохимик" - ЦСКА

Макс спорт 1

04:30 Голф: Australian Open, II ден
11:00 Голф: "Недбанк Чалъндж", II ден
21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Барселона"

Диема спорт 3

09:00 Формула 2: ГП на Абу Даби, тренировка
11:30 Формула 1: ГП на Абу Даби, първа тренировка
13:00 Формула 2: ГП на Абу Даби, квалификация
15:00 Формула 1: ГП на Абу Даби, втора тренировка
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Фортуна" (Дюселдорф) - "Шалке 04"
21:30 Футбол: Бундеслига, "Майнц 05" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

Евроспорт 1

10:40 Ски бягане (мъже и жени): СК в Трондхайм, спринт, квалификация
11:50 Северна комбинация (жени): СК в Трондхайм, малка шанца
13:05 Ски бягане (мъже и жени): СК в Трондхайм, спринт
15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, 1/4-финал, Джъд Тръмп - Дин Дзюнхуей
18:30 Шейни: СК в Инсбрук, двойки
20:15 Ски (мъже): СК в Бийвър Крийк, спускане
21:45 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, 1/4-финал, Бари Хоукинс - Марк Селби

БНТ 3

11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии

Евроспорт 2

12:20 Ски скокове (жени): СК във Висла, голяма шанца
14:00 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, кратка програма, жени
15:05 Северна комбинация (жени): СК в Трондхайм, 5 км ски бягане
16:45 Биатлон (жени): СК в Йостерсунд, 7,5 км спринт
20:30 Голф: PGA тур, "Уърлд Чалъндж", II ден

Диема спорт

15:00 Футбол: Втора лига, "Фратрия" - "Хебър"
17:30 Футбол: Втора лига, "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Дунав от Русе"
21:30 Футбол: Купа на Англия, II кръг, "Салфорд" - "Лейтън Ориент" 

БНТ 1 / БНТ 3

19:00 Футбол: жребий за груповата фаза на Мондиал 2026

Диема спорт 2

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Пройсен" (Мюнстер) - "Хановер"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Хъл Сити" - "Мидълзбро"

Нова спорт

20:00 Футбол: Лига 1, "Брест" - "Монако"
22:00 Футбол: Лига 1, "Лил" - "Олимпик" (Марсилия)

Макс спорт 3

21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Валенсия"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Майорка"

Ринг

22:15 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Спортинг" (Лисабон)

 

