Спортът по телевизията - 3 март

Диема спорт 2

02:30 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Бостън Селтикс"

22:15 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Ливърпул"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Лос Анджелис Клипърс"

09:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, "Мелбърн Сити" - "Бурирам Юнайтед"

18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, "Ал Уахда" - "Ал Итихад"

21:30 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Съндърланд"

Нова спорт

10:00 Футбол (жени): Купа на Азия, Китай - Бангладеш

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, "Гангвон" - "Мачида Зелвия"

21:30 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Брентфорд"

БНТ 3

11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 7,5 км спринт (юноши до 19 г.)

15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 10 км спринт (младежи до 21 г.)

Диема спорт

13:30 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Монтана"

16:00 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Славия"

18:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Септември" (София)

21:30 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Бърнли"

Евроспорт 1

16:00 Колоездене (мъже): ГП на Самин

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Купа на Турция, "Аланияспор" - "Галатасарай"

22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/2-финал, "Комо" - "Интер"

Ринг

21:00 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/2-финал, НЕК "Ниймеген" - ПСВ "Айндховен"

Макс спорт 2

22:00 Футбол: Купа на Франция, 1/4-финал, "Страсбург" - "Реймс"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Купа на Испания, 1/2-финал, реванш, "Барселона" - "Атлетико" (Мадрид)