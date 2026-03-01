Спортът по телевизията - 3 март

Диема спорт 2
02:30 НБА: "Милуоки Бъкс" - "Бостън Селтикс"
22:15 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Ливърпул"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Лос Анджелис Клипърс"
09:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, "Мелбърн Сити" - "Бурирам Юнайтед"
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, "Ал Уахда" - "Ал Итихад"
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Съндърланд"
Нова спорт
10:00 Футбол (жени): Купа на Азия, Китай - Бангладеш
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/8-финал, "Гангвон" - "Мачида Зелвия"
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Брентфорд"
БНТ 3
11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 7,5 км спринт (юноши до 19 г.)
15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 10 км спринт (младежи до 21 г.)
Диема спорт
13:30 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Монтана"
16:00 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Славия"
18:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Септември" (София)
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Бърнли"
Евроспорт 1
16:00 Колоездене (мъже): ГП на Самин
Макс спорт 3
19:30 Футбол: Купа на Турция, "Аланияспор" - "Галатасарай"
22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/2-финал, "Комо" - "Интер"
Ринг
21:00 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/2-финал, НЕК "Ниймеген" - ПСВ "Айндховен"
Макс спорт 2
22:00 Футбол: Купа на Франция, 1/4-финал, "Страсбург" - "Реймс"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Купа на Испания, 1/2-финал, реванш, "Барселона" - "Атлетико" (Мадрид)