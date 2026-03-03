Честит празник! Честваме 148 години от Освобождението на България

Военнослужещи от Сухопътните войски ще участват в тържествата на връх Шипка от 11.30 ч.

На днешния национален празник отбелязваме 148 години от Освобождението на България от продължилото близо 500 години османско владичество.

След започналата през 1877 г. Руско-турска война, обявена с манифест в Кишинев от император Александър II, на 3 март (19 февруари по стар стил) през 1878 г. е подписан Санстефанският мирен договор между Русия и Османската империя, който слага край на войната.

Войната завършва с победа на участниците в антиосманската коалиция, начело с Русия. Със Санстефанския мирен договор България възкръсва отново на картата на Европа.

3 март е обявен за национален празник и се чества официално от 1991 г. с тържествени панихиди и издигане на знамена.

Днес празникът ще бъде отбелязан в цялата страна с участието на представителни военни формирования.

В София министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на висшия команден състав на Българската армия ще участват в тържествената церемония по издигане на Националното знаме на Република България от 11.00 ч. пред Паметника на Незнайния войн. В ритуала ще участват формирования от Националната гвардейска част. По време на изпълнението на националния химн ще бъде произведен салют от 20 артилерийски залпа.

От 12.00 ч. пред сградата на Администрацията на Президента ще се проведе тържествена смяна на почетния гвардейски караул.

От 18.30 ч. на площад „Народно събрание“ в София ще се състои тържествена проверка (заря). Провеждането на ритуала се организира от Националната гвардейска част. В него ще участват и военнослужещи от Съвместното командване на силите и от Военновъздушните сили. Командващ тържествена проверка (заря) ще бъде бригаден генерал Стоян Шопов – началник на щаба на Сухопътните войски.

В строя ще бъдат знамената-светини, символ на българското войнство: Самарското знаме, Щандарт на Първи конен полк, Знамето на 15-и пехотен Ломски полк, Знаме на 13-ти пехотен Рилски полк, Знаме на 25-и Драгомански полк, Знаме на 30-ти пехотен Шейновски полк, Знаме на Шести пехотен Търновски полк, Знаме на 24-ти пехотен Черноморски полк.

Военнослужещи от Сухопътните войски ще участват в тържествата на връх Шипка от 11.30 ч.

В Пловдив тържествената проверка (заря) ще бъде проведена от Съвместното командване на специалните операции от 18.30 ч. на 3 март на площад „Централен“. В нея ще участват и представителни блокове от Сухопътните войски и ВВС.

Представителни формирования от Националния военен университет „Васил Левски“ ще участват в тържествените чествания във Велико Търново. Тържествената проверка там ще започне от 19.00 ч. на площад „Цар Асен I“.

Личен състав от формированията на ВМС и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще участва в тържествената проверка (заря) от 19.30 ч. на площад „Антон Новак“ във Варна.

С тържествени проверки Националният празник ще бъде честван и в Плевен от 18.30 ч., Шумен – 18.30 ч., Белене - 19.00 ч., Сандански - 18.00 ч., Дългопол – 18.30 ч.

Само на 3 март в Националния военноисторически музей посетителите ще имат възможността да видят оригиналното знаме – първообраз на българския трибагреник, един от най-ценните символи на държавността. Светинята, която рядко напуска фондохранилището, ще бъде експонирана специално и само на националния празник.

Във връзка с честванията в София днес се забранява издигането на дронове, като при установяването им полицейските служители ще бъдат безкомпромисни към техните оператори, предупредиха от Столичната полиция.

В районите около мероприятията ще бъдат обособени зони и пропускането на граждани ще се осъществява през контролно-пропускателни пунктове (КПП). За нормалното протичане на събитията пътното движение в районите на провеждането им ще бъде ограничено като при отпадане на необходимостта то поетапно ще бъде възстановено. Няма да бъдат допускани граждани с обемни пакети и багажи, както и свещи, които могат да застрашат здравето на всички присъстващи.

На тази дата зоните за платено паркиране няма да работят, съобщават от Центъра за градска мобилност в София. Въвежда се обаче временна организация на движението в централната градска част и се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на много места в столицата, с изключение на автомобилите, осигуряващи честването.